Paula Traverso y Lucas Pérez, dos talentos en una misma pared

Cáceres no solo estrena paredes: estrena ambición, y lo hace en casa. En el rocódromo Alberto Ginés, el escenario que acogerá la Copa de España de Escalada (28 y 29 de marzo), dos de los rostros que mejor explican el momento de la escalada extremeña hablan con esa mezcla de calma y hambre que tienen los que entrenan a diario. Paula Traverso y Lucas Pérez participaron en la presentación oficial y, después, pusieron palabras a lo que significa pasar de «un túnel sin luz» a una instalación a cinco minutos de casa.

Traverso llegó a Cáceres hace siete años. Recuerda los inicios bajo las gradas de una pista de baloncesto, «en un zulito», donde la motivación la ponía el grupo. «Han abierto esta instalación [hace un año ya] y ha habido mejoras notables», insiste. Y no es solo una sensación: la gaditana, federada por Extremadura, cerró 2024 como campeona de la clasificación general de la Copa de España de Dificultad gracias a su regularidad.

Jorge Valiente

Lucas aterrizó hace dos años, cuando el proyecto ya estaba en marcha. Pensaba que sería «una gran instalación», pero no que le cambiaría tanto. «Ha sido un punto de inflexión… he mejorado física y mentalmente, se me han abierto puertas», resume. En enero de 2024 se proclamó campeón del mundo juvenil sub-18 de escalada en hielo, en Champagny-en-Vanoise. Y en diciembre de 2025, con 17 años, fue segundo absoluto en una prueba de la Copa de Europa en Zilina, ganando además su categoría.

Soñar en grande

Los dos llegaron por caminos distintos a la escalada. Lucas empezó porque quería «hacer un deporte» y su madre le apuntó a clases; Paula, porque llevaba la escalada de serie: «¿Dónde está la niña? Encima de un árbol». El primer día lo tuvo claro: «Este es mi deporte».

Los objetivos se escriben sin miedo. Traverso apunta alto: podio en el Campeonato de España, pelear la general de la Copa de España y asomarse a una semifinal europea. La clave, dice, es empezar fuerte en casa: competir en Cáceres le garantiza el apoyo de los suyos y un plus «por el público». En el acto lo resumió con orgullo: competir aquí, en el rocódromo que lleva el nombre de Alberto Ginés, «motiva muchísimo» y obliga a darlo todo.

Lucas Pérez y Paula Traverso. / Jorge Valiente

Lucas, sub-19, habla de revalidar título y buscar victorias en Copa de España, además de consolidarse en Europa y llamar a la puerta del Mundial juvenil. Y, de paso, empezar a medir fuerzas en absoluta, buscando finales. En la presentación dejó otra idea que explica por qué el nivel aprieta: la especialización tras la separación olímpica de disciplinas ha subido el listón en bloque y velocidad.

¿Los Ángeles? Aún no, pero...

Cuando sale Los Ángeles 2028, ninguno vende humo. «Hace falta mucho trabajo y muchos resultados», admite Lucas, señalando a los referentes españoles. Paula coincide: el rocódromo cumple apenas un año y, aun así, ya ha cambiado la conversación. «Nunca se me hubiera ocurrido pensar en unas Olimpiadas», confiesa. Ahora esa idea ronda también a los pequeños que han empezado directamente con paredes de primer nivel.