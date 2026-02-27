Pol Campeny, la apuesta del Cáceres en el cierre del mercado

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad inscribirá a un nuevo jugador antes del cierre de mercado de Segunda FEB. Salvo sorpresa, firmará al joven alero Pol Campeny, procedente del Molina, del grupo Este. No es exactamente lo que buscaba, que era un pívot, pero sí que se ha valorado su calidad y proyección para posiciones exteriores.

Campeny (Fornells de la Selva, Girona, 18 de agosto de 2005) es uno de esos exteriores jóvenes que van ganando sitio a base de minutos y producción. Con 1,95 metros y perfil de escolta, su baloncesto se apoya en la capacidad para anotar desde el perímetro, atacar con ventaja y ayudar en el rebote, un punto que le ha dado valor añadido en categorías de formación y ligas FEB. Formado en canteras de referencia -con pasos por Bàsquet Manresa, Barcelona y Bàsquet Girona, ha ido construyendo una trayectoria con lógica de crecimiento: etapas de aprendizaje en estructuras potentes y, después, escenarios competitivos para convertir talento en rendimiento.

Noticias relacionadas

Recorrido prometedor

En la temporada 2024/25, el salto de visibilidad lo dio en el CB Salt (Tercera FEB), donde firmó números consistentes y un rol importante dentro del equipo, con promedios de 14 puntos y 5,6 rebotes en algo más de 22 minutos por partido. Ese rendimiento le abrió la puerta a un paso adelante en su carrera: su incorporación al Ciudad de Molina Basket para la 2025/26, ya en Segunda FEB, un contexto más exigente en el que buscar consolidarse como exterior fiable y seguir ampliando recursos. En ese proceso, su polivalencia -capaz de sostenerse en el uno contra uno, sumar en el tiro y aportar intensidad atrás- es la carta con la que quiere asentarse en la rotación y confirmar la progresión que viene dibujando desde la base. En el equipo murciano estaba promediando 5,6 puntos en 16 minutos