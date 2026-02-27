El Al-Qázeres, a dar un paso clave hacia el ‘playoff’

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura vuelve a escena este sábado (18.00 horas) para recibir al Domusa Teknik ISB en el Multiusos, en un duelo con claro aroma a lucha por entrar en el ‘playoff’ de la Liga Femenina Challenge.

El equipo cacereño encara la cita desde la ambición y el trabajo. «Una semana de mucha preparación y de mucha ilusión», resumió su entrenador, Jesús Sánchez, después de un partido ante el Paterna (73-68) que dejó «ese regusto de que podrías haber conseguido la victoria», pese a que «el equipo hizo muchas cosas bien» y «nos faltó un poquito al final».

En lo clasificatorio, el choque mide a dos conjuntos que aspiran a estar en los puestos 2 al 9 que dan derecho a disputar la eliminatoria de acceso a la fase de ascenso. De ahí que Sánchez no escondiese la importancia del partido: «Nos llega un equipo que está justo ahí en la línea», y al mismo tiempo subrayó el deber local: «Nuestra obligación pasa por hacernos fuertes aquí».

Presentación de la cantera

El técnico también puso el foco en el contexto del calendario, con un aliciente añadido para la grada: «Mañana contra el Domusa y no volvemos a jugar en casa hasta dentro de un mes», en un día especial por la presentación de los equipos de cantera, que «le da un toque especial al pabellón».

Del rival, avisó de su capacidad para cambiar el guión con rapidez. «Es un equipo con extranjeras de mucha calidad» y, sobre todo, con alternativas: «Tienen una plantilla muy larga, que les permite cambiar muchos intérpretes y por ahí está su peligro». Sánchez recordó incluso lo vivido en la primera vuelta, cuando, «con el partido encarrilado, en dos minutos recibimos un 10-0 que lo cambió todo». Aquella cita en Azkoitia terminó 75-66, por lo que en el caso de victoria cacereña, tendría un valor doble si se superan los nueve puntos de desventaja.

Con el Multiusos empujando, el mensaje final del técnico fue claro: «Desde que ha empezado la segunda vuelta, en casa hemos mostrado una imagen seria, de creer en los partidos hasta el final… Ahora el camino es el mismo».