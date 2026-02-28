El Arroyo cae en la pista de líder por 3-0 y certifica su descenso

El Extremadura Arroyo perdió en el Pabellón Quico Cabrera de Tenerife por el tanteo final de 3-0 (25-12, 25-16 y 25-16) ante el líder de la competición, el Santa Cruz Cuesta Piedra, un partido que certifica su descenso a Primera División Nacional.

No obstante, el conjunto extremeño, olvidándose de la situación que ocupa en la tabla clasificatoria (penúltimo), pretendió disputarle el partido al cuadro local de igual a igual, pero la errónea recepción y la falta de un ataque más eficaz imposibilitaron tal coyuntura.

Sara Gabrielly se erigió en el máximo exponente anotador de la formación cacereña con 10 puntos, junto a Carol Afán y Ángela Peña (ambas con 4) y Laura Lozoya (3), mientras en el equipo insular destacó Lucy Monteiro (11).

Los dos primeros juegos fueron de una clara superioridad del conjunto tinerfeño, mientras que en el tercero, una breve reacción de las extremeñas puso el marcador a su favor (4-6, 7-9, 8-10).

Un parcial de 10-0 con la ex colocadora del Extremadura Arroyo Anita del Nero al saque local propició que se invirtieran los términos y que la formación insular concretase la victoria final.

La próxima semana, la escuadra de Arroyo de la Luz recibirá en Cáceres al Arona canario.