El Cacereño llora cuando ya sonreía

3-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Alonso, Joserra, Nico Conesa (min. 73, Kaptoum), Ajenjo (min. 83, Diego Guti), Valdera, Monerris (min. 90+3, Sanchís), Diego Gómez (min. 83, César Gómez) y Palacín (Kensly, min. 90+3). 3-UNIONISTAS: Salvi Carrasco, Gorjón (min. 90+8:, Farruj, Juanje, Juanma, Vadik, Saidi, Álvaro Gómez, Serpeta (Artola, min. 90+3), Aarón Piñán (Hugo de Bustos, min. 80), Chibozo (min. 80, Pere Marco). GOLES: 0-1-m. 3:Chibozo. 1-1-Min. 8:Diego Gómez. 2-1-Min. 29: Palacín. 2-2-Min. 45+3: Vadik. 3-2-Min. 72: Iván Martínez. 3-3-Min. 90+15: Pere Marco. ÁRBITRO:Daniel Clemente Manrique (Comité Canario). Amarillas a Diego Gómez por los locales y Serpeta, Farru, Chibozo. INCIDENCIAS:4.583 espectadores, alrededor de mil llegados desde Salamanca.

Cuando se acariciaban tres puntazos mortales de necesidad de cara al áspero futuro, el Cacereño vio cómo en el minuto 105 el Unionistas le tangó el triunfo. Para darse cabezazos contra la pared por cómo se escapó la victoria. En un choque equilibrado, primaron los errores y el 3-3 fue fiel reflejo de lo ocurrido. Los verdes, además, se quedan sin enfilar salir del descenso en un sábado en el que tampoco acompañaron los resultados de rivales directos. El fútbol, siempre el fútbol, dando paso al disgusto cuando ya se preparaba la fiesta.

Julio Cobos probó con los mismos que en la cita anterior en Mérida, en realidad perdida pero con un buen ejercicio futbolístico global. También tiene a varios lesionados de peso que no invitan a cambiar mucho. La única variación en positivo fue ver a Iván Fernández en el banquillo de suplentes.

El duelo comenzó de la peor manera para los intereses locales en una primera parte caótica, con candidez absoluta en defensa de ambos. Yes que el 0-1 fue un balón perdido absurdamente por Nico Conesa en el centro del campo, que provocó el pase sobre Chibozo, que no perdonó ante Diego Nieves.

Empate rápido

Empató el decano extremeño en la no menos errática acción del meta Salvi Carrasco, que marró al patear para que Diego Gómez rechaza en el 1-1. Antes de los diez primeros minutos, ambos habían dado muestras de flaqueza. Pero habría más. Varias más.

El balón era más de los charros, con más paciencia en la construcción que un CPC con propensión al juego directo y la contras. Y por momentosle salió de fábula.

El 2-1 se gestó en una acción individual de futbolista diferencial de Emi, que combinó con Valdera, éste con Diego Gómez, que se la puso en bandeja a Palacín para que fusilara. No marcaba en partido oficial el levantino desde aquel glorioso 30 de mayo con ese doblete ante el Estepona que dio paso al ascenso de la categoría que se disfruta (y sufre) hoy. Además, la sociedad de los ‘9’, que quiere potenciar Cobos a fuego, funcionó.

La tuvo Pau Palacín para el 3-1 (y puede que para ganar el partido) antes del descanso tras nuevo fallo grosero de Salva Carrasco, pero el punta verde le lanzó al cuerpo el balón, que llegaba despejado erráticamente por el portero tras el centro chut envenenado de Ajenjo.

En el tiempo añadido del primer acto, empató Unionistas con gol tras córner y cabezazo de Vadik. Fue un tanto de los llamados psicológicos que dejaban todo para decidir en la continuación.

Segunda parte

El Cacereño tenía la misión inexcusable de ser más sólido atrás y amenazar adelante para intentar ganar el partido. El duelo, ya marcado por el parón del juego al inicio por un problema del que fue atendido durante 12 minutos un espectador visitante, estaba en plena discusión.

Volvía a dominar el equipo de Mario Simón, como en el inicio, pero cada uno tenía su modus vivendi. Pudo anotar Conesa en saque de falta. Podía ocurrir cualquier cosa en un encuentro loco. Nieves salvó al CPC después en tiro de Serpeta. Iván Martínez, sublime, remató un córner en el que fue el 3-2 verde. Se caía el estadio de la carretera de Salamanca.

Se añadieron 16 minutos. Había que sufrir. Pudo apuntillar Valdera, pero también Juanje, que lanzó al larguero.

Y en un balón colgado al área, el 3-3. Minuto 105. Increíble por lo desgraciado, y ya van muchas esta temporada: Nievesmidió mal el salto y se escaparon dos puntos, pese a la revisión. El balón había sobrepasado la línea del meta. Una vez más, final inopinadamente cruel para un Cacereño que sigue, pese a todo, al alza.