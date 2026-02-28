Cáceres corona a María Varo y Jarno Pousada

María Varo y Jarno Pousada fueron los grandes protagonistas del Campeonato de España de Duatlón en Cáceres, con dos carreras de guión distinto pero la misma intensidad: en mujeres, un ejercicio de control y autoridad; en hombres, una prueba marcada por la táctica y el suspense hasta el desenlace.

En la élite femenina, María Varo volvió a demostrar que es la referencia del duatlón olímpico español. Era la favorita y no se escondió: salió con decisión para marcar el ritmo desde el primer kilómetro.

Su inicio a pie fue fulgurante, lo suficiente para instalarse pronto en un liderato en solitario y obligar al resto a perseguir sin margen para organizarse. Solo Ana Carballo, Noelia Juan y Marina Muñoz aguantaron cerca, manteniendo una oposición controlada a la espera de que la bicicleta pudiera reordenar la pelea por el podio.

En el segmento ciclista el cuarteto terminó reuniéndose y, en cuanto engranaron una colaboración efectiva, la carrera quedó prácticamente sentenciada para los grupos perseguidores: el ritmo delante actuó como una contrarreloj por equipos que abrió una brecha inalcanzable. A partir de ahí comenzó el «todas contra Varo» de desgaste. Muñoz atacó en cuanto tuvo ocasión, tratando de descolgar a la campeona, pero se topó con la respuesta clave del día: Varo fue la única capaz de seguir su rueda cada vez que tensó el ritmo. Carballo y Juan respondieron mejor con el paso de los minutos e incluso Juan lo probó, pero nadie logró romper el equilibrio.

En la carrera final, Varo pasó primera por la T2, arrancó sin mirar atrás y se coronó con 59:00, por delante de Noelia Juan (59:17) y Ana Carballo (59:42), que además ganó el título sub-23.

Por su parte, Sonia Bejarano, que corría ‘en casa’, terminó en novena posición. No pudieron concluir las otras dos extremeñas: Nuria Vivo e Iratxe Arenal.

La carrera masculina

En la élite masculina no hubo una figura tan dominante y la carrera se construyó sobre la igualdad. El primer 5K fue muy compacto, aunque Urko Herrán agitó el inicio junto a Nacho Gálvez y Jarno Pousada, endureciendo el ritmo hasta seleccionar un grupo reducido. Herrán pagó después una T1 lenta que le apartó del liderato, y la falta de acuerdo entre Gálvez y Pousada favoreció una reunificación que dio forma a un pelotón de once unidades con nombres como Andrés Hilario o Joanes Goitisolo. La gran noticia negativa fue el abandono del campeón de 2024, Javi Martín, por un infortunio técnico, tras una preparación ya marcada por dificultades.

En la bicicleta, el trazado y el ritmo fueron filtrando corredores hasta que llegó el movimiento decisivo: Gálvez y Pousada lanzaron el ataque y solo Hilario tuvo piernas para reaccionar, formando un trío con una renta clara de cara a la transición final.

Todo apuntaba a un duelo entre Pousada y Gálvez, pero la tenacidad de Hilario le permitió volver a la cabeza y alargar la incertidumbre. Esa reagrupación fue la señal que necesitaba Jarno Pousada, que cambió de ritmo y firmó un golpe definitivo para ganar con 52:23, conquistar su primer título absoluto y repetir además la corona sub-23. Nacho Gálvez fue plata (52:33) y Andrés Hilario cerró el podio (52:39).

El mejor extremeño fue Ismael Bocadulce, en el puesto 56, por delante de Mario de la Vega (83º).

Momento de la prueba de paratriatlón. / Jorge Valiente

El espectáculo de los paralímpicos

El complemento a las pruebas de élite fueron las correspondientes a las categorías de paratriatlón, con distintas modalidades que hicieron las delicias de un público que no dudó en aplaudir el esfuerzo de los deportistas. El recorrido fue muy exigente con la plaza Mayor como epicentro.