El Coria mide sus opciones reales de estar en playoff

El Coria afronta este domingo a las 17.00 horas en el estadio de La Isla uno de los compromisos más exigentes de la temporada con la visita del San Sebastián de los Reyes, segundo clasificado del grupo cinco de Segunda Federación. Un encuentro de máxima dificultad que llega en un momento determinante para los celestes, obligados a reaccionar si quieren volver a mirar con firmeza hacia los puestos de playoff en este tramo decisivo del campeonato.

El conjunto dirigido por Rai no atraviesa su mejor dinámica. Un empate y dos derrotas consecutivas han apartado al Coria de las posiciones de privilegio y han encendido las alarmas en el entorno cauriense. Especialmente dolorosa fue la última derrota ante el Moscardó, tras la cual el técnico se mostró visiblemente contrariado. La respuesta no se ha hecho esperar en forma de una semana de entrenamientos intensos, de lunes a sábado, en un claro mensaje del cuerpo técnico para exigir una reacción inmediata. La plantilla es consciente de que el margen de error se reduce y que el choque ante el Sanse puede marcar un punto de inflexión.

Enfrente estará uno de los equipos más sólidos y en forma del campeonato. El Sanse, diseñado desde el inicio con el objetivo del ascenso, se ha consolidado como la principal alternativa al líder Rayo Majadahonda. Los madrileños no conocen la derrota en este 2026 y encadenan cinco victorias consecutivas.

La buena noticia para Rai es que podrá contar con toda la plantilla. Álvaro Domínguez regresa tras superar su lesión y Sergio Gómez vuelve después de cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, por lo que el técnico tendrá todas las piezas disponibles para confeccionar el once más competitivo posible. Desde la directiva se ha declarado día de ayuda al club, por lo que los socios deberán abonar un suplemento de cinco euros, en una cita en la que el apoyo de La Isla se antoja fundamental para empujar al equipo.