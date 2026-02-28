El Don Benito quiere consolidar su hegemonía

El mes de marzo ‘estalla’ literalmente este domingo entre los inquietos componentes del grupo XIV de Tercera Federación. La jornada 24, fijada íntegramente en el primer día de este tercer mes del año, indica que la resolución del campeonato se acerca y cada vez son más importantes los puntos que se ponen en juego. Los tres frentes del torneo siguen abiertos y con mucho por decidir: el primero que ascenderá directamente, los puestos del segundo al quinto que jugarán el playoff, para intentar subir por el camino largo, y las tres últimas plazas que condenan a bajar de categoría. Jornada a simple vista sin un partido que destaque sobre el resto, lo que conduce a una valoración de trascendencia global que anima a esperar resultados llamativos en los diferentes duelos previstos; cinco de los nueve enfrentamientos previstos se jugarán en horario matinal.

Tras su espectacular goleada en el derbi de las Vegas Altas (0-5 en su visita al Villanovense), vuelve a su estadio el Don Benito, con la moral por las nubes, defendiendo su ventaja al frente de la clasificación. Recibe a un Montehermoso (17.00 horas) que así mismo está en un momento esperanzador en su trayectoria; ha pasado de estar virtualmente hundido a ver la salida del complicado trío de descenso. Eso sí, no ha ganado nunca fuera de casa esta temporada.

Y en Navalmoral (Municipal Óliver Torres) se jugará un Moralo-Llerenense en el singular horario de las 13.00. Ambos han mejorado notablemente. Mientras el Moralo ha llegado a la segunda plaza, el Llerenense se ha plantado a las puertas del playoff.

Tensión en Cáceres

De la zona alta no se aparta el cada vez menos sorprendente y más candidato a todo Cabeza del Buey. Esta vez visita Cáceres. El Diocesano-Cabeza del Buey (12.00) es un partido vital. El equipo local acaba de entrar en descenso directo y, aunque tiene un partido menos, no puede permitirse flojear en este tramo de calendario. Otro duelo de alta tensión.

Llamativo planteamiento del Montijo-Badajoz (12.00) porque se juega en el estadio Nuevo Vivero de la capital pacense. El orden se cambió en la primera vuelta y es el segundo de cuatro partidos en casa que va a disputar el Badajoz; el primero lo perdió el domingo pasado 0-1 contra el Moralo y por eso los de Miguel Ángel Ávila asumen la presión de no volver a fallar ante sus aficionados. En el Montijo debutará el sevillano Manuel Crespo como su nuevo entrenador, tras la destitución de Jesús Acevedo.

Jaraíz, en Santa Amalia

Y quien no se baja de la zona noble, pese a su mala racha esta segunda vuelta, es el equipo de Jaraíz. Visita a un Santa Amalia en caída libre tras cuatro derrotas consecutivas. El duelo (17.30) cerrará cronológicamente la jornada coincidiendo con el horario del Gévora-Calamonte; en este partido se juegan algo más que tres puntos dos equipos implicados en la pelea por la supervivencia.

Interesante también el Villafranca-Villanovense (12.00). Ambos pretender puntuar y seguir de cerca la estela del quinteto de cabeza. Y en el Azuaga-Puebla (12.15) se miden enrachados con puntos que servirían a los locales para asaltar la zona noble y a los visitantes para alejarse de la parte baja. Finalmente el Pueblonuevo-Jerez (17.00) es una de las últimas oportunidades del colista para seguir teniendo esperanzas de permanencia, mientras que los devisitantes buscarán una victoria para ir modelando el premio de llevar 15 empate en 23 partidos. El último fue el 2-2 del miércoles ante el Puebla, en partido aplazado.