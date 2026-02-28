El 'estadio de la carretera de Salamanca' y el Cacereño-Unionistas

A las 14.30 en punto llega el autobús del Unionistas al Príncipe Felipe. «Venga, a por todas hoy». Uno de los protagonistas de los mensajes en torno de arenga a de los futbolistas luce una camiseta del Unionistas y degusta una cerveza sin alcohol que le han servido en la barra donde tiene lugar parte de la convivencia de aficiones. Los futbolistas del CPC aparecen cinco minutos después al mando de sus vehículos. Esta vez no hay recibimiento en un partido grande. «Qué lástima», se lamenta un hincha local que espera un 3-1.

Ambiente en la grada. / Jorge Valiente

Ya se han encontrado Ecotín, la mascota del equipo salmantino, y Dragoncito, la del Cacereño, que tiene que comentar en corrillos el reportaje que ha publicado este diario esta semana sobre su emotiva figura. El ambiente es el mejor, se mire por donde se mire, como el que se ha disfrutado en la plaza Mayor y en la zona de los ‘obispos’, donde ha corrido la cerveza también, en este caso con alcohol incluido.

Buen ambiente entre aficiones. / Javier Vaz

Universitarias y marchosas

Hay buen rollo, como el domingo anterior con los aficionados del Mérida, y como ocurrió en la ida en el estadio Reina Sofía. Cáceres y Salamanca, ciudades universitarias por excelencia y otrora entre las más ‘marchosas’ en términos nocturnos de España. La charra sigue así, cuentan. A la extremeña le bajaron los humos los incidentes por el horario de los 90. Nada importa eso ahora. Esto es fútbol y el siglo pasado ya no cuenta, y más en el día en el que EEUU e Israel la lían en Irán.

Suena ‘Revolá’, de los extremeños Santiguelas del Guadiana, en el estadio conocido desde su fundación a mediados de los 70 como el de ‘la carretera de Salamanca’. ¿Por qué será? Entonces estaba la N-630, no había autovía, claro, que lo cambiase todo.

Ecotín y Dragoncito, mascotas de Unionistas y Cacereño, en el estadio. / Javier Vaz

El fútbol y la camaradería triunfan en el vetusto (sí, pero con un césped de Primera) estadio de la carretera de Salamanca. Qué tiempos estos, ni mejores ni peores, pero para disfrutar.