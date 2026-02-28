Ganó Márquez, pero los comisarios decidieron que el triunfador era Acosta

El rey está más vivo que nunca. Parece, sí, que hay rey para rato. Y, es más, si no está ese rey, el de siempre, el del regreso, puede que aparezca su príncipe de siempre, el llamado a ser su heredero. Quien desea aspirar al trono, hoy, en Buriram (Tailandia), no ha podido soportar la presión de mantenerle el primer pulso al rey y se ha ido al suelo a las primeras de cambio. No es tan fácil, no, intentar sustituir al mejor monarca de la historia del motociclismo. Lo sabe el príncipe y lo sabe el aspirante nominado por todo el ‘paddock’ de MotoGP.

Es decir, me explicaré. Muchos creían que Marc Márquez Alentá (Ducati) iba a sufrir de lo lindo en la primera carrera de la temporada, en el primer espectáculo del año, y el nueve veces campeón del mundo ha demostrado que sigue ahí, esperando que lleguen sus rivales, aquellos que quieren destronarle, para demostrarles que sigue siendo el mejor, con lesión, aún sin estar a tope, pero con el coraje, la pasión y la determinación de siempre. Hoy, en Buriram, a Marc Márquez solo lo ha destronado Simon Crafar, el presidente del Panel de Comisarios de MotoGP, que ha considerado que, en el último adelantamiento, ¡mentira!, empujó a un portentoso Pedro Acosta (KTM), el príncipe, obligando a ‘Il Cannibale’ a cederle la victoria al ‘tiburón de Mazarrón’, a cien metros de la meta.

El más joven

Y es que Acosta, que no había ganado ninguna carrera al ‘sprint’ y, por descontado, aún no ha ganado un GP grande, se ha convertido hoy en el más joven vencedor de la minicarrera del sábado, con 21 años 279 días. Y lo ha hecho a lo grande, a lo bestia, con un pilotaje agresivo (¡es imposible codearte con Márquez si no pilotas así!), desde la segunda vuelta, cuando el gran favorito, vaya, vaya, el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), que salía desde la ‘pole position’ se fue al suelo, cuando trataba de escaparse de Márquez, que, desde la segunda posición de la parrilla, realizó la mejor salida de todos.

Caído ‘Bezz’, prueba de que no es tan fácil ser favorito y demostrarlo, prueba de que, cuando aspiras a superar a un nueve veces campeón, la presión que sufres es tremenda, empezó una nueva carrera la del rey de siempre contra el príncipe de la nueva MotoGP. Era el mejor Marc Márquez contra el mejor Pedro Acosta, que ya está aquí.

Y ese duelo volvió a demostrarnos que MotoGP es, sin duda, el mayor espectáculo del mundo. ‘ET’ y el ‘tiburón’ se pasaron varias veces y, casi siempre, Acosta se pasaba de trazado (¡no hay otra manera de codearse con MM93 que forzando al límite el pilotaje!) y Márquez recuperaba la posición, es decir, el liderato.

"Hubiese preferido, no sé, tal vez, haber quedado segundo que ganar una carrera así pero, bueno, hemos hecho una carrera preciosa y, ya se sabe, cuando peleas con Marc todo se convierte en una montaña. Estoy muy, muy, feliz por todos los míos y por lo mucho que KTM ha trabajado para darme una moto ganadora". Pedro Acosta — Piloto de KTM racing

Hasta que llegó la última vuelta y una de las últimas curvas, en la que Marc le metió, de nuevo, la moto a Acosta, ganándole la trazada, ganándole el sitio y forzando al murciano a abrirse, demasiado, sí, y superándole.

Fue en ese instante cuando Crafar, expiloto, decidió, desde la sala de los comisarios, que Márquez había forzado en exceso la trazada e, incluso, tal vez, eso no quedó tan claro había empujado al ‘tiburón’. La decisión de Crafar fue muy criticada por buena parte del ‘paddock’ e, incluso, ni siquiera sirvió para que Acosta considerase que su decisión había sido justa, la correcta.

“No sé, viendo este final, viendo cómo he ganado la carrera, tal vez hubiese querido acabar segundo, así que ¡ojalá! mañana pueda ganar una carrera de verdad”, comentó, con su tradicional sinceridad, el líder de KTM. “Pero, bueno, para que ocurran estas cosas, tienes que estar ahí y, sí, hemos ganado, ¡por fin!, una carrera, aunque sea la cortita, la del sábado. Mañana Marc seguirá ahí y es evidente que Marco (Bezzecchi), que es aquí el más rápido, marcará, de nuevo, el ritmo”.

“Bueno, después de todo lo ocurrido, después de pasarme otro año sin vacaciones, un invierno complicado, duro, con otra operación, con otra rehabilitación, acabar segundo la primera carrera, por corta que sea, sumar los primeros nueve puntos, después de pelear por la victoria y casi, casi, conseguirla, es muy buen resultado y debemos estar muy, muy, contentos”, comentó Marc Márquez. “No voy a discutir la decisión del Panel de Comisarios, ellos deciden y yo me limito a aceptarlo”.

Marc Márquez (Ducati) logró meterse en el top-10, pero sufriendo más de la cuenta. / ALEJANDRO CERESUELA

El nueve veces campeón del mundo reconoció que “cuando vi caerse a Marco (Bezzecchi), decidí ralentizar la carrera y no tener el mismo error que él, así que hoy tocaba puntuar y subir al podio si era posible”, siguió explicando el mayor de los Márquez, que fue el primero que le extendió la mano a Acosta, en el improvisado ‘corralito’ de Buriram y el ‘tiburón’ no solo le dio la mano sino que abrió sus brazos y le dio un emocionado y emotivo abrazo.

Reacción tardía

Todo el mundo vio, sin duda, el duelo del presente y del futuro en esta primera carrera al ‘sprint’ del año. El rey, el líder de Ducati, el nueve veces campeón del mundo, Marc Márquez Alentá, frente al bicampeón, al próximo compañero de ‘boxe’ de Márquez, al muchacho que está, también, también, llamado a marcar un época…cuando ‘ET’ decida, si es que lo decide algún día, retirarse.

Y es que Márquez, que aceptó la decisión de Crafar con la solvencia y la seguridad que solo los campeones saben hacerlo, con el convencimiento de que “este año los comisarios han decidido estar más ‘tiquismiquis’ que nunca y, por tanto, solo toca aceptar el castigo”, llegó, incluso, a afirmar que “si me hubiese dado cuenta antes, si hubiese sido capaz de reaccionar antes, al aviso que he recibido de que debía ceder una posición, tal vez, bueno, no, estoy convencido de que, antes de cruzar la meta, hubiera podido adelantar a Pedro y ganar la carrera”.

"Estoy tremendamente contento, tras otro invierno sin descanso, tras la dura lesión del hombro derecho, tras otra operación, tras otra rehabilitación, empezar así el año es fantástico. ¿La sanción?, bueno, me temo que este año los comisarios se van a poner un poco 'tiquismiquis' y habrá que aceptar sus decisiones, como siempre". Marc Márquez — Piloto de Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo

Pese a todo, Márquez considera que “Pedro ha hecho una enorme carrera, ha estado manteniendo el pulso todas las vueltas, me ha pasado varias veces y, por tanto, también es, por descontado, un digno ganador, mientras que para nosotros, dado aún el estado de mi hombro derecho, esta segunda plaza, estos nueve puntos son extraordinarios”.

Marc se refería, cómo no, a la dificultad que, de momento, tiene en manejar la Ducati en los cambios de dirección, muchos de ellos muy bruscos, por ejemplo, en Buriram pasa entre las curvas 10 y 11. “Sí, sí, ahí pierdo un montón de tiempo porque es un gesto brusco, fuerte, el que tienes que hacer para cambiar la moto de posición y yo aún no tengo fuerza en el hombro derecho como para que no se me note la dificultad con la que afronto esos momentos críticos de algunos trazados”.

Eso si, Marc, como siempre, fue consciente de que “hoy les hemos ofrecido a nuestros aficionados una carrera preciosa, sí, que, vista desde el sofá, a primera hora de la mañana, habrá supuesto para todos ellos una gran alegría, veremos si mañana somos capaces de repetir algo así, aunque yo creo que Marco (Bezzecchi), querrá vengarse de la caída de hoy”.

Clasificación carrera al 'sprint': 1. Pedro Acosta (KTM), 19 minutos 39.155 segindos; 2. Marc Márquez (Ducati), a 0.108 segundos; 3. Raúl Fernández (Aprilia), a 0.540 segundos; 3. Ai Ogura (Aprilia), a 2.100 segundos y 5. Jorge Martín (Aprilia), a 3.851 segundos.

Noticias relacionadas

Mundial de MotoGP: 1. Pedro ACOSTA (España), 12 puntos; 2. Marc MÁRQUEZ (España), 9; 3. Raúl FERNÁNDEZ (España), 7; 4. Ai OGURA (Japón), 6 y 5. Jorge MARTÍN (España), 5.