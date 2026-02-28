El Mérida se queda a medias

1-CELTAFORTUNA: Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Jaime Vázquez, Pablo Gavián (Ndiaye, 84´), De la Iglesia, Adrià Capdevila, Jan Oliveras (Ángel Arcos, 68´), Somuah (Khayat, 68´), Marín (Jorge Pérez, 83´), Hugo González (Óscar Marcos, 43´). 1-MÉRIDA: Adrián, Javi Lancho, Luis Pareja, Manu Rivas, Gio Almeida, Chiqui (Doncel, 85´), Martín Solar, Raúl Beneit (Pipe, 63´). Areso (Rui Gomes, 74´), Sofiane El Ftouhi, Sigurdur Hallsson (Benny, 85´),. GOLES: 1-0 (37´) Hugo González (penalti.). 1-1 (67´) Areso. ÁRBITRO: Manuel Pozueta Rodríguez (cántabro). Tarjetas amarillas a Adrià Capdevila (2, roja en el 60´), Oliveras, Gavián, Somuah, Jorge Pérez, Hugo González, Ángel Arcos; Hallsson, Martín Solar, Adrián, Lancho. INCIDENCIAS:Municipal de Barreiro.

El Mérida logró un valioso punto en Barreiro. Un punto que, sin embargo, supo a poco a los de Fran Beltrán que jugaron con un hombre más desde el minuto 60. Sin embargo, los errores en el último remate dejaron sin mayor premio al equipo romano que incluso marró dos penaltis, uno al final de la primera parte y otro al inicio de la segunda mitad.

Comenzó el encuentro con el Celta Fortuna dominando. Los locales se hicieron con el balón y pusieron rumbo a la portería extremeña desde el primer minuto ante la presión tímida de los visitantes. Tardaron poco, sin embargo, los de Fran Beltrán en enseñar los dientes, con un contragolpe de Manu Rivas que no conseguía sorprender a Coke Carrillo, pero que acababa provocando varios saques de esquina y rechaces a favor del Mérida, que sin embargo no acababa de disparar a puerta.

La intensidad era máxima y el Celta, cuando conseguía sacar el balón de su área, lo hacía con una jugada rápida que Hugo González no conseguía convertir y poco después, en el minuto 11, era Álvaro Marín el que ponía a prueba los reflejos de Adri en el primer disparo a puerta del partido. La replica del Mérida no se hacía esperar y en el 13 era Manu Rivas el que hacía lucirse al meta local, aunque la jugada había sido invalidada por fuera de juego.

Apretaban los de Beltrán, pero el centro de Areso al segundo palo lo despejaba la defensa antes de que llegase algún jugador visitante y en el 15, tras una perdida de balón de los locales, era Gio Almeida el que se iba en velocidad, pero acababa rematando fuera.

Mejor los romanos

Los locales sufrían en un encuentro muy disputado en el que las mejores ocasiones las estaba teniendo el Mérida, que en el minuto 19, en su tercer saque de esquina, volvía a disponer de una buena ocasión para adelantarse en el marcador, pero Chicui no conseguía superar en segunda instancia a Coke Carrillo.

El partido estaba loco, con continuas idas y venidas de un área a otra. Pero parecía que el Celta Fortuna conseguía hacerse de nuevo con el control y tras varias llegadas al área contraria, en el minuto 28, el colegiado señalaba penalti a favor de los locales en un agarrón a Álvaro Marín.

Pedían challenge los extremeños, pero el colegiado se ratificaba en su decisión y, en el minuto 32, Hugo González convertía la pena máxima. Pero no acababa ahí la jugada ya que el técnico del Mérida solicitaba revisión del lanzamiento y el colegiado mandaba repetirlo por doble toque del jugador local. Repetía el lanzamiento Hugo González que, sin embargo, volvía a batir a Adri ya en el minuto 37, aunque volvía a pedir revisión el técnico del Mérida, pero esta vez el colegiado validó el gol rápido.

Con el 1-0 en el marcador el Celta estuvo a punto de firmar el segundo en la siguiente jugada, en una nueva ocasión clara para Hugo González. Pero el Mérida se rehizo y se volcó en busca del empate, que pudo llegar ya en la última jugada del encuentro, en un penalti que lanzaba Martín Solar a la derecha, pero que conseguía detener el meta local.

Otro penalti

La segunda mitad comenzó como había terminado la primera, con un penalti a favor del Mérida. Esta vez era Chiqui el que se encargaba de ejecutar la pena máxima, pero, con el portero ya batido, acababa enviando el baló fuera. Apretaba el Mérida en busca del gol del empate y empezaba a generar peligro el equipo de Fran Beltrán, que en el minuto 60 veía, además, como el colegiado mostraba la segunda amarilla a Adrià Capdevila, dejando con un hombre más en el campo a los extremeños. Aún así, no conseguía el Mérida disparar a puerta y era el Celta Fortuna el que tenía el 2-0 en sus botas en un gol anulado a Álvaro Marín por falta, muy discutido. Y, lo que es el fútbol, de lo que pudo ser la sentencia para los romanos, se pasaba en la acción siguiente al gol de Areso que ponía el 1-1 en el marcador.

De poder a poder

La intensidad era máxima. Los locales no parecían estar jugando con un hombre menos y peleaban la posesión del balón, tratando de llegar al área contraria con ahínco ante un Mérida que tocaba y tocaba y obligaba a Coke a intervenir en el 72. Sin embargo, en la siguiente jugada era el conjunto gallego el que a punto estaba de anotar. La tuvo Sofiane de nuevo para los romanos en el minuto 78, pero no acertaban los visitantes y Chiqui marraba otra ocasión en el 80.

Apretaban los de Beltrán en los minutos finales pero seguían sin encontrar el acierto necesario en el último remate y, ya en el descuento, era el Celta Fortuna el que a punto estaba de llevarse los tres puntos en un saque de falta que ejecutaba Dela, obligando a intervenir a Adrián para desviar el balón a córner.