El Miralvalle se trabaja la victoria en la prórroga

96-HIERROS DÍAZ MIRALVALLE: Marta Pérez (14), Victoria Michel (9), Inés Serrano (5), Pauline Laurenson (21), Cristina Lázaro (30). También jugaron: Lucía Navas (2), María Romero (3), Sydney Brown (12). 91-MAGEC TIAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO: Yaiza García (22), Sira Hisado (3), Carolina Mateo (14), Margarida Marinho (15), Naroa Zabala (23). También jugaron: Elena Lozano (3), Birgit Osk (5), Esther Iranzo (6). MARCADOR POR CUARTOS: 19-16, 33-39, 59-58, 83-83 y 96-91 (tras prórroga). INCIDENCIAS: Partido de la Liga Femenina 2 disputado en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia.

Hubo que ir a la prórroga para sumar una victoria balsámica ante un rival directo. Hierros Díaz Miralvalle Plasencia, que sufrió un serio bache en el segundo cuarto, sufrió de lo lindo para sumar un triunfo en casa y poner fin a su mala racha de tres derrotas consecutivas, aunque para ello necesitó un tiempo extra ante un Magec Tias Lanzarote Contra la Violencia Género que se lo puso más que difícil. Cristina Lázaro (30 puntos) fue determinante.

Las canarias salieron más enchufadas en el tiro exterior y gracias a ello abrieron la primera brecha del encuentro (6-12), aunque las extremeñas apretaron en defensa y consiguieron llegar al minuto 10 con ventaja (19-16). Ya en el segundo cuarto, sin embargo, un parcial de 0-10 para las visitantes obligó al equipo local a ir siempre a remolque aunque conseguían mantenerse con vida gracias a transiciones rápidas y una buena toma de decisiones para llegar al descanso con ´solo´ seis puntos de desventaja tras un mal final de cuarto.

Más cambio

Pero la dinámica del partido volvía a cambiar en el inicio del tercero y ahora le tocaba el turno de acierto a Miralvalle Plasencia, que le daba la vuelta al luminoso para entrar en los últimos diez minutos con 59-57. La igualdad y el toma y daca fueron una constante en el último cuarto, con los ataques imponiéndose claramente a las defensas, y los 40 minutos reglamentarios terminaban con empate a 83 puntos.

Ya en el tiempo añadido, los tiros libres mantenían con vida a las locales ante el acierto exterior de Magec Tias Lanzarote Contra la Violencia Genero, pero a la hora de la verdad las extremeñas conseguían frenar el juego exterior de su rival mientras salían rápido a la contra para abrir una renta de cinco puntos (94-89) que, a un minuto para el final acabó resultando decisivo ya.