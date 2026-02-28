Voleibol. Superliga Masculina 2
Paso decisivo del Almendralejo para ir a la fase de ascenso
Triunfo del conjunto de Tierra de Barros por 3-0 ante el Mayurqa Vóley Palma
El Almendralejo Extremadura dio un paso casi definitivo hacia la fase de ascenso a la Superliga Masculina tras imponerse con autoridad al Mayurqa Vóley Palma por 3-0 (25-22 / 25-18 / 25-18).
El conjunto de Tierra de Barros encarriló el choque con un primer set más igualado, que supo cerrar en los momentos decisivos, y a partir de ahí dominó con mayor claridad el segundo y el tercer parcial, manteniendo el control del juego y reduciendo al mínimo los errores. Con este triunfo, el Almendralejo Extremadura se queda muy cerca de certificar su clasificación.
- Fiasco en la Plaza Mayor de Cáceres: la quedada de 'therian' no logra convocar participantes
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- Los fotógrafos Patón cierran 46 años retratando Mérida: 'Dejamos muchos amigos
- Planes en Cáceres este viernes: Mario Casas en 'La Cena', tributo a Fito & Fitipaldis y Candlelight a Queen
- Jamón ibérico, quesos y embutidos: la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes exhibirá lo mejor de la provincia de Cáceres
- La Guardia Civil investiga a 44 personas por falsedad documental en centros de limpieza de Cáceres
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- El barrio cacereño de El Perú: un viaje a los recuerdos de Tinín Acedo y sus entrañables negocios