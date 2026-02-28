Paso decisivo del Almendralejo para ir a la fase de ascenso

El Almendralejo Extremadura dio un paso casi definitivo hacia la fase de ascenso a la Superliga Masculina tras imponerse con autoridad al Mayurqa Vóley Palma por 3-0 (25-22 / 25-18 / 25-18).

El conjunto de Tierra de Barros encarriló el choque con un primer set más igualado, que supo cerrar en los momentos decisivos, y a partir de ahí dominó con mayor claridad el segundo y el tercer parcial, manteniendo el control del juego y reduciendo al mínimo los errores. Con este triunfo, el Almendralejo Extremadura se queda muy cerca de certificar su clasificación.