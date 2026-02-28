El Al-Qázeres tira por la borda su gran arranque

72 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (13), Laura Salmerón (7), Josephine Filipe (11), Nerea Liste (12), Victoria Gauna (8) -cinco inicial- Raquel Laneiro (10), Lucía Fontela (9), Clara Prieto (2), Lucía Méndez (0). 74 - DOMUSA TEKNIK ISB: InésAraújo (11), Montserrat Gutiérrez (), Geraldynn Leaupepe (), JoneAzcue (), Elodie Lalotte () -cinco inicial- Sara Iparraguirre (7), María Otaegi (0), Alazne Lizundia (0), Cristina Villamor (4), Skylar Van (17). MARCADOR POR CUARTOS: 24-18, 49-34 (descanso), 55-54 y 72-74 (final). ÁRBITROS: Raúl Aguilera y Juan Jesús Betanzos. Eliminada:Liste (min. 39). INCIDENCIAS: Vigesimoprimera jornada de la Liga Femenina Challenge. En el descanso del encuentro tuvo lugar la presentación de la cantera del Al-Qázeres ADC.

Sufrió el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura una de esas derrotas que dejan mal cuerpo. 72-74 ante el Domusa Teknik con la sensación de que fue un partido que no se debía haber escapado nunca. La notable temporada que hasta ahora mantenían las jugadoras de Jesús Sánchez se está emborronando por la mala gestión de los minutos decisivos, como sucedió este sábado en el Multiusos.

Sucedió, paradójicamente, tras una de las mejores primeras partes de la campaña por parte cacereña, que enganchó un juego fenomenal a nivel ofensivo, permitiéndose llegar al descanso con un esplendoroso 49-34. Todo funcionaba, sobre todo una muy buena circulación de balón que permitía altos porcentajes de tiro. Enfrente, las vascas no sabían muy bien cómo contener el huracán de juego que se les vino encima, aunque tuvieron la paciencia de apretar los dientes y esperar tiempos mejores.

El hundimiento

Ese deseado amanecer llegó, pero más por méritos del Al-Qázeres que por aciertos propios. Las locales empezaron a ver el aro muy pequeño, firmando un tercer cuarto para olvidar que hizo que todo se volviese a igualar (6-20 de parcial en esos diez minutos).

Iniciado el último periodo, el Domusa Teknik completó al fin el ‘sorpasso’, lo que no ayudó precisamente a tranquilizar a su oponente, en el que las ideas en ataque se habían volatilizado por completo. Pero aun así hubo opciones de arreglar la situación en un final muy parejo que tuvo su miga.

Faltando 1:06, Inés Ramos logró el 70-71. La consiguiente buena defensa provocó que Victoria Gauna tuviese un tiro para ponerse por delante, pero no dio ni aro. Quedaban 20 segundos y, tras una falta rápida, Leaupepe solo anotó un lanzamiento libre. Con 4 segundos por jugarse, Filipe anotó y parecía forzar la prórroga (72-72), pero una absurda personal sobre la bocina llevó otra vez a Leaupepe a la línea de tiros libres, donde esta vez no perdonó.