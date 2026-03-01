El Badajoz retoma la senda de la victoria con sufrimiento

Ficha técnica: 2 - CD BADAJOZ: Tienza; David Calles (Bermúdez, min. 46), Lolo González, Jesús Sánchez (Pablo Rodríguez, min. 68), Pata, Gus Quezada, Moyano, Carlos Bravo (Álex Galán, min. 68), Borja Domingo (Adri Escudero, min. 79), Pavón, Alegría. 1 - UD MONTIJO: Manu Lucas; Matías Peña, Edu Reyes, De Luis, Chema (Lawal, min. 84), Caio, Fobi, Alfonso Sánchez, Martín Gómez (Javi Sánchez, min. 90), Abu, Banao. GOLES: 1-0, Alegría (min. 55); 1-1, Alfonso Sánchez (min. 60); 2-1, Pavón (min. 79). ÁRBITRO: Ricardo Pérez Antequera (extremeño). Amonestó a los locales Pavón, Bermúdez y Tienza, y a los visitantes Matías Peña y Manu Lucas. INCIDENCIAS: En torno a 2.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El Badajoz sufre pero gana. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila se impuso al Montijo por 2-1 en un partido con dos partes muy diferenciadas. En la primera se vio a un Badajoz menos incisivo e incapaz de generar ocasiones. En la segunda, tras la entrada de Bermúdez, el equipo mejoró, llegó con más facilidad y generó los goles de Alegría y Pavón, pero los errores en defensa dieron vida a un Montijo que tuvo opciones de empatar.

En el segundo encuentro consecutivo en casa, Ávila introdujo varios cambios en su once inicial. David Calles regresó a la titularidad, Moyano formó el doble pivote junto a Gus Quezada dejando a Fran Miranda en el banquillo y Bermúdez también tuvo que esperar su oportunidad, después de que Ávila apostara por la doble punta con Pavón y Carlos Bravo en los costados.

Aunque el Badajoz comenzó teniendo más el balón, el planteamiento defensivo del Montijo complicaba la circulación blanquinegra. El conjunto rojinegro situó el bloque cerca de su área con dos líneas por delante de Manu Lucas, reduciendo al mínimo los espacios entre líneas. El inicio dubitativo de Moyano, con varias pérdidas seguidas, tampoco ayudó a mejorar la fluidez.

Pese a que en varias ocasiones el equipo de Ávila logró llegar por banda, especialmente por el costado izquierdo de Pavón, la falta de definición en el último toque evitaba que las acciones generaran verdadero peligro. Hasta el minuto 22, el cuadro blanquinegro no consiguió disparar a puerta.

Lolo González fue el jugador del Badajoz que más cerca estuvo del primer tanto en la primera mitad. El zaguero gaditano remataba un córner en el corazón del área pero, algo forzado, enviaba el balón por encima del larguero.

Aunque el Montijo apenas conseguía pisar campo rival, la ocasión más clara de los primeros 45 minutos fue rojinegra. Martín Gómez se sacaba un disparo desde el centro del campo que se estrellaba en el larguero y silenciaba durante unos segundos el Nuevo Vivero.

Poco más dio de sí un primer tiempo en el que el Badajoz no se sintió cómodo y solo generó peligro a través de centros laterales sin rematador.

Reacción tras el descanso

Intervino Ávila durante el descanso y modificó el planteamiento. Bermúdez sustituyó a David Calles y el Badajoz pasó a un 3-5-2, con Pata, Jesús Sánchez y Lolo como centrales y Pavón y Bravo como carrileros.

Mejoró el cuadro pacense en el arranque de la segunda mitad. Primero Borja Domingo y después Gus Quezada estuvieron cerca de romper la igualada inicial.

En el minuto 50 volvió a rozar el gol el Badajoz. Bermúdez filtró un gran pase que dejó solo a Borja Domingo, pero Manu Lucas evitó el tanto con el pie.

La insistencia tuvo premio en el 55’. Tras una combinación en la frontal, el balón le caía a Alegría, que con un zurdazo ajustado al palo hacía el 1-0. El gran arranque tras el descanso encontraba recompensa.

Pero la ventaja duró apenas cinco minutos. Una indecisión defensiva permitió a Alfonso Sánchez empatar sin oposición desde el punto de penalti.

Ávila volvió a mover el banquillo con ambición. Retiró a Jesús Sánchez y a Carlos Bravo para dar entrada a Álex Galán y Pablo Rodríguez. Con solo un central sobre el campo, el Badajoz se lanzó a por la victoria.

La apuesta salió bien. En el minuto 78, Bermúdez asistía a Pavón y el extremo firmaba el 2-1 con la zurda para devolver la ventaja a los blanquinegros.

Acto seguido, Ávila recompuso el sistema y el equipo volvió al 4-4-2 para proteger el resultado.

Aun así, el Badajoz transmitía excesiva fragilidad defensiva. El Montijo rozó el empate con una acción de Martín Gómez que obligó a Sergio Tienza a realizar una descomunal parada para salvar el 2-2.

Los rojinegros apretaron hasta el final y consiguieron encerrar al Badajoz en su área, pero la zaga blanquinegra resistió.

Finalmente, el colegiado señaló el final y confirmó una victoria sufrida pero vital. El Badajoz mejoró tras el descanso y golpeó dos veces, aunque la fragilidad atrás estuvo cerca de costarle caro.

Noticias relacionadas

El equipo de Ávila afrontará el próximo domingo su tercer encuentro seguido fuera de casa. En esta ocasión será el Pueblonuevo el equipo que visite el Nuevo Vivero.