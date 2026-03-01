Cáceres, meta y escenario: el duatlón se adueña de la ciudad

A las 12.30, la plaza Mayor de Cáceres es un hervidero. Lo es en las terrazas, con ese pulso de mediodía luminoso en el que el sol cae justo y la conversación se mezcla con el tintineo de los vasos, pero también -y sobre todo- en la salida de los grupos de edad del Campeonato de España de Duatlón. Entre el murmullo de quienes esperan su turno y el sonido seco de las zapatillas contra el empedrado, la ciudad actúa como anfiteatro: las fachadas de piedra, los soportales y el perfil del edificio del ayuntamiento convierten cada metro en una postal en movimiento.

“Es que toda esa parte antigua en la que acabamos de estar es preciosa, y lo que se ve desde aquí, con el edificio del ayuntamiento, también”, comenta la gallega Marina, mientras anima junto a su novia a una amiga del Triatlón Ferrol, uno de esos clubes con tradición que se reconocen en cada cita grande. En sus filas, además, sigue compitiendo la olímpica extremeña Miriam Casillas, un nombre propio que conecta el presente del campeonato con la élite del triatlón nacional y que también da sentido a la emoción local: Cáceres aprieta los dientes con los suyos… y con los de fuera.

En cabeza con cabeza

En los alrededores del Gran Teatro, el ambiente se vuelve puro impulso. “¡Vamos, cabeza, cabeza!”, se oye con rotundidad, y el grito encuentra destinatario: Iago, alto, desgarbado, de zancada larguísima, que avanza en cabeza de una de las carreras. Su padre, como tantos otros, se desgañita a pocos metros, pegado a la valla, con esa mezcla de orgullo y tensión que solo entienden quienes animan a alguien que lo está dando todo.

El día acompaña: temperatura perfecta, cielo limpio y una competitividad que se siente en cada gesto, en cada giro, en cada transición medida al segundo.

De los 16 a los 70: una misma meta

En el parque de Cánovas, el campeonato deja una de sus imágenes más sugerentes: llegan a coincidir participantes que rozan los 70 años con otros de 15 o 16, compartiendo circuito, esfuerzo y el mismo ruido de respiraciones aceleradas. Se suceden las carreras por el trazado y también por las aceras, donde la animación es una cadena continua. “Vamos, vamos, que ya queda poco. ¡Arribaaaaa!”, se estira una voz como si quisiera empujar físicamente al que pasa. En esa mezcla de generaciones, de ritmos y de objetivos, el duatlón muestra su esencia: una fiesta de resistencia donde nadie sobra y todos encuentran su lugar.

Se acerca el final y el Campeonato de España de Duatlón termina por rendirse a Cáceres. La ciudad, Ciudad Europea del Deporte, se confirma como escenario total: piedra y luz, plazas abiertas y rincones históricos, público cercano y un recorrido que convierte el esfuerzo en relato. Es un día feliz en la ciudad feliz: un fin de semana en el que el duatlón se adueña de las calles y, entre aplausos y últimos arreones, la plaza Mayor vuelve a ser la misma de siempre… solo que con la épica aún flotando en el aire. ¿Protestas de quienes no han gozado de la comodidad habitual paseando o conduciendo por la ciudad? Haberlas, también haylas.