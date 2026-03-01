Cobos señala el problema del Cacereño: "Muchos errores y poco control del partido"

El Cacereño se fue del Príncipe Felipe con una sensación incómoda: la de haber tenido en la mano tres puntos «mortales de necesidad» y dejar que se escaparan en la última jugada. El 3-3 ante Unionistas no solo fue un golpe anímico, también tuvo efecto inmediato en la clasificación. El empate mantiene a los verdes en descenso y los aleja a tres puntos de la permanencia, porque el Ourense, primer equipo fuera de peligro, ganó al Arenteiro (2-0). Y el calendario no da tregua: el próximo domingo el Cacereño visita al Racing de Ferrol.

Julio Cobos no escondió el disgusto. «Me molesta muchísimo, claro», soltó cuando se le preguntó por el 3-3 en el descuento. Para el técnico, lo peor no fue solo el marcador, sino el contexto: «Llegado el minuto que llega y por delante del marcador, lógicamente, vamos a ganar el partido, vamos a sumar de tres… y no hemos sido capaces». El entrenador incidió en una idea que ya se repite en esta temporada de urgencias: la gestión de los momentos límite. «Hoy era aprender también de nuestro error… para saber no cometer más errores», recordó, señalando que los golpes llegaron «en el 48 de primer tiempo» y de nuevo «en el descuento».

‘Demasiados’ goles

El partido, con seis tantos, no le dejó satisfecho. «A los entrenadores muchas veces esto no nos gusta», reflexionó, y puso el foco en lo que considera una falta de control: «Quizás demasiados goles, muchos errores y poco control del partido». Cobos admitió que su equipo concedió demasiado: «Hoy hemos dado mucha facilidad», y describió el origen de la primera herida: «Hemos cometido un primer error, nos han robado por dentro… y nos han puesto por delante». Aun así, valoró la reacción: «La reacción del equipo ha sido buena, han sido capaces de sobreponernos y hacer dos goles».

Pero las prisas pesan. Con el descenso apretando, Cobos interpreta ciertos errores como fruto del estado mental: «Cuando estás en esta situación… aparecen los nervios», explicó. Y comparó a un rival «más suelto»: «Ellos juegan mucho más suelto que nosotros… porque están mejor clasificados y no tienen esas urgencias». También señaló esa sensación de amenaza constante: «Cualquier balón que se aproxima a nuestro área siempre tiene la certidumbre de que te puede hacer daño».

Entre el enfado, el técnico quiso rescatar noticias positivas en ataque. «Diego está en una buena tracha, no solo de goles… también de asistencia», y celebró el estreno de Pau: «Eso es una buena noticia». Pero enlazó rápido con el debe principal: «Tenemos que manejar un equipo que haga goles, pero al mismo tiempo ser un equipo que encaje menos». Y lo dijo sin rodeos: «No podemos encajar tres goles en nuestra casa, porque así cuesta mucho trabajo ganar los partidos».

Cobos, por último, intentó proteger al vestuario del bajón: «Esperemos que esto no le cueste moralmente al equipo», deslizó, antes de asumir la crudeza del camino. «Ojalá que podamos pelear hasta la última jornada por salvarnos», afirmó. «Somos conscientes de que es muy difícil ganar cinco partidos seguidos… ganarás un partido, perderás otro, y vamos a estar ahí en esa pelea». Una pelea que, tras otra tarde de detalles mal cerrados, vuelve a empezar con la misma obligación: sumar… y saber cerrar.