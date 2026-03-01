Elche y Espanyol empatan y mantienen su racha negativa sin victorias en lo que va de año

Elche y Espanyol empataron este domingo (2-2) en un partido vibrante y de alternativas que no les sirvió para romper su mala dinámica de resultados, ya que ambos continúan sin ganar en 2026.

El partido permaneció detenido durante cinco minutos en su tramo final por un incidente racista.

El conjunto catalán estuvo por delante en el marcador dos veces con los goles de Kike García y Carlos Romero, pero el Elche respondió y logró salvar un punto gracias a Aguado y Mir, éste último de penalti en el minuto 89.