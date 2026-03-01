Empate muy justo entre Coria y Sanse en La Isla

1-CORIA: Alonso, Currás, Gonzalo Llerena, Jacobo, Chavalés (Min. 73, Benji), Sergio Gómez, Tapia (Min. 73, Bautista), José Antonio, Mercadal (Min. 62, Mba), Dawda (Min. 55, Adri Pérez) y Tomy (Min. 55, Toper). 1-SANSE: Lejárraga, Blanco, Marvin, Lafarge (Min. 78, Robles), Llopis, Aaron, Mario González, Olivares (Min. 69, Ricoy), Fer Ruiz, García y Vander (Min. 69, Galindo). GOLES: 0-1, Min. 2: Mario González. 1-1, Min. 15: Chavalés, de penalti. ÁRBITRO: Carlos Fernández (Asturias). Mostró tarjeta amarilla a los locales Tapia y Gonzalo Llerena, y a los visitantes Olivares y Blanco. INCIDENCIAS: 25ª jornada del Grupo 5 de Segunda Federación. Unos 900 espectadores en las gradas de La Isla. Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio por el abuelo del jugador del Coria Mercadal, fallecido durante la semana.

Empate entre Coria y Sanse que deja satisfechos a los dos equipos y que sirve para no alejar a ninguno de sus objetivos: los celestes, por intentar entrar en el ‘play off’ de ascenso una vez que la salvación está casi conseguida; y los madrileños, por seguir en la pugna con sus vecinos de Majadahonda por llevarse el campeonato y ascender a Primera Federación.

Cuando todavía la afición entraba en La Isla y muchos no se habían sentado en sus asientos, llegó el gol del Sanse. Todo nació en una falta muy protestada: con el balón en la banda, el árbitro señaló una infracción en la frontal, centrada y en una posición perfecta. Ahí apareció uno de los jugadores más en forma de la liga, el ex serón Mario González, para golpear de manera magistral a la escuadra. Alonso se estiró, pero nada pudo hacer ante el toque sutil de un Mario González en estado de gracia. Corría el minuto 2 y los celestes tenían que remar a contracorriente.

El partido fue de poder a poder, sin grandes acercamientos a las áreas. El Coria tenía más posesión, pero Marvin y Lafarge desbarataban las intentonas locales. Además, el colegiado no dejaba jugar: interrumpía el ritmo una y otra vez ante cualquier contacto, y así fueron pasando los minutos hasta que, en el 15, Chavalés entró en el área y fue derribado. El propio Chavalés lanzó el penalti y lo colocó fuera del alcance de Lejárraga. Sin que ninguno hubiera generado demasiado, el encuentro ya iba 1-1 y ambos goles, a balón parado.

Equilibrio

Tras el empate, el choque siguió sin un dominador claro, con un Sanse bien armado atrás y un Coria al que le costaba encontrar grietas en la defensa visitante. No fue hasta el tramo final de la primera parte cuando llegaron las siguientes ocasiones. La primera, en un disparo de García que encontró respuesta de Alonso, atento para despejar a córner. Dos minutos después, ya en el 40, Mercadal tuvo el 2-1: se plantó con ventaja, pero Lejárraga sacó una mano salvadora que dejó a la grada con la miel en los labios. Ese fue prácticamente todo el bagaje ofensivo antes del descanso, con ambos equipos más pendientes de no encajar que de arriesgar para marcar.

La misma tónica

Todo parecía quedar para la segunda parte, pero el guion cambió poco. A partir del 55 llegaron los primeros movimientos en el Coria y, en ese tramo, se retiró Tomy, aunque antes rozó el gol en un remate de cabeza que estuvo cerca de darle la vuelta al marcador.

La última ocasión clara del encuentro llegó en el minuto 65: el capitán Sergio Gómez botó un córner hacia Chavalés, este se la devolvió y el de Jaraíz armó el disparo para que Lejárraga se luciera de nuevo.

De ahí al final, el partido se espesó. Mucho balón en largo buscando a Mba para disputar ante la zaga del Sanse, cómoda en ese tipo de acciones y sin conceder espacios. No hubo tiempo para más y tanto celestes como blanquirrojos se repartieron un punto en La Isla: a los locales les sirve para cortar la racha de dos derrotas consecutivas; a los visitantes, para seguir sin perder en este 2026.

El próximo choque para los de Rai será el domingo, a las 11:30, en su visita al filial del Getafe, que esta jornada ganó al líder Rayo Majadahonda por 0-1.

El empate deja al Coria con la sensación de haber sumado un punto útil, también en clave clasificatoria. Con este resultado, el conjunto celeste se coloca ahora séptimo, una posición que le mantiene plenamente enganchado a la pelea por la zona alta. La permanencia, casi encarrilada, permite mirar con más ambición el tramo final de curso, donde cada detalle empieza a pesar y cualquier tropiezo puede marcar distancias en una tabla muy apretada.

Con perspectiva

Desde esa séptima plaza, el equipo de Rai afronta las próximas jornadas con la idea de dar un paso adelante en casa y convertir La Isla en un aliado decisivo. El margen con los puestos de ‘play off’ obliga a sostener la regularidad, pero el Coria ha demostrado que puede competirle a cualquiera y que, cuando encuentra ritmo y acierto en las áreas, tiene argumentos para seguir escalando.

El duelo ante el filial del Getafe aparece ya como una oportunidad para refrendar esa línea y acercarse todavía más al objetivo de entrar entre los mejores de la categoría, lo que sería un éxito del Coria.