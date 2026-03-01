Baloncesto. Liga Femenina Challenge
Lamentos en el Al-Qázeres tras caer ante el Domusa Teknik
Jesús Sánchez, entrenador del las cacereñas, define la derrota como «cruel» por cómo se desarrolló el final, incluyendo decisiones arbitrales y de la mesa
El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se quedó a las puertas de una victoria importante este sábado en el Multiusos: cayó por 72-74 ante el Domusa Teknik en un final apretado y con polémica, según expuso después su entrenador, Jesús Sánchez.
El punto de inflexión, en su análisis, llegó tras el paso por vestuarios. Sánchez lamentó que el equipo saliera «muy desconectado» en el tercer cuarto, lo que permitió crecer al Domusa Teknik. «En vez de seguir tranquilas», explicó, Al-Qázeres entró en una dinámica de ansiedad que derivó en lanzamientos de peor selección. Ese tramo fue clave para la remontada visitante y dejó el partido abocado a un desenlace de máxima igualdad.
Habló de una derrota «un poco cruel» por cómo se había desarrollado el encuentro, señalando que su equipo volvió a acusar la falta de acierto «cuando tocaba decidirse el partido», un detalle determinante.
Puso el foco en varias acciones del tramo decisivo. Se refirió a una jugada en la que su sensación es que el saque estaba «en el límite» de los cinco segundos y que se ejecutó «fuera de tiempo», además de recordar que en la canasta del empate podría haberse señalado un ‘2+1’. Asimismo, mencionó «un par de situaciones» en las que, a su juicio, «el reloj en el último minuto no está bien», en alusión a la gestión del crono en las acciones finales.
