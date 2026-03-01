Laporta espera el desenlace de un pacto entre Font, Vilajoana y Ciria

Dos precandidatos han alcanzado las firmas necesarias (2.337) para acceder a la fase final de las elecciones, dos apuraban hasta los últimos instantes para conseguir ese número mínimo y dos, sí, otros dos precandidatos testimoniales, tienen hora en el Auditori 1899 del Barça para entregar los apoyos que hayan recogido.

Este lunes comienza la carrera definitiva, sin preámbulos, hacia la meta de la presidencia azulgrana. Los seis socios que han manifestado su voluntad de concurrir a las elecciones están citados a una hora concreta. Los cuatro que han hecho campaña -aunque el periodo propiamente dicho de campaña electoral está acotado entre el 6 el 14 de marzo- están repartidos por orden alfabético con una hora de separación entre cada uno. Marc Ciria es el primero (16 h.) y Xavier Vilajoana (20 h.) es el último. En medio, se ha ubicado a Daniel Juan y William Maddock, que recogieron papeletas.

Xavier Vilajoana, fotografiado en su sede electoral, tras la entrevista con El Periódico. / JORDI COTRINA / EPC

Los equipos electorales repartieron la actividad entre la recogida de firmas y las conversaciones de posibles pactos. Joan Laporta fue a la suya, ajeno a esta preocupación. Por la mañana estuvo en Mollerussa y por la tarde en su sede electoral barcelonesa, sin renunciar a exhibir el máximo de apoyos posibles de cada a sus adversarios. O adversario.

Tesis coincidentes

La posibilidad de un pacto entre los tres que se alinean con tesis coincidentes y contrarias al programa de Laporta cobra fuerza en las últimas horas. Sólo desde el grupo de Víctor Font se reconoció que habían superado el mínimo de firmas necesarias; no obstante, la recogida continuó hasta la noche. Pero el llamado cabeza de la oposición, consciente de que la diversificación del voto contrario a Laporta implica la condena a la derrota en la perspectiva actual, evaluaba el posible reclutamiento de Xavi Vilajoana y Marc Ciria.

Victor Font, en una rueda de prensa de la precampaña. / Javier Borrego / AFP7

Contactos contínuos

La predisposición de los dos a un acuerdo era distinta. Ciria se mostraba reticente, convencido de que prosperaría por sí solo, y Vilajoana se abría a esa posibilidad de un frente común. Los contactos se han sucedido en los últimos días con la intermediación de Joan Camprubí y la proximidad de la entrega de las firmas los aceleró. Las tres candidaturas se reunieron para explorar el pacto definitivo en función de las firmas recogidas, que nadie quiso precisar antes de que sea obligado este lunes.

Cada precandidato entregará los avales que haya obtenido y a partir de mañana se revisarán para ser validadas por parte de la Junta Electoral, peritos que deberán confirmar su autenticidad y un notario. El miércoles se prevé que haya terminado ese proceso. Todo dependerá del número de papeletas que se analicen.

Noticias relacionadas

El precandidato para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria, fotografiado en los alrededores de su sede electoral junto al Camp Nou todavía en obras, tras la entrevista, Barcelona 25.02.2026 Deportes. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Dos días, tres aspirantes

En el anterior precedente, en 2021, se necesitaban 2.257 apoyos. Hubo ocho participantes que trasladaron al Auditori un total de 22.285 firmas y bastaron dos días. Sobrevivieron tres al corte: Joan Laporta, con una enorme diferencia (10.262) sobre Víctor Font (4.713) y Toni Freixa (2822). Emilio Rousaud se retiró en el recuento (2.510), Xavi Vilajoana acudió con 1968, insuficientes, y Jordi Farré rompió en la sala las 2.082 que decía presentar. Lluís Fernández Alà y Pere Riera también las destruyeron y Agustí Benedito no se presentó.