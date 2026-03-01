Natalia Fischer (Extremadura-Ecopilas) y Claudia Peretti se ponen la corona en Andalucía

El Extremadura-Ecopilas cerró por todo lo alto su participación en la Andalucía Bike Race by Garmin (SHC) con una nueva exhibición de Natalia Fischer y su compañera italiana Claudia Peretti (Olympia Selle Italia), que volvieron a imponerse en la sexta y última etapa, disputada en Córdoba, y certificaron una victoria histórica en la clasificación general élite UCI femenina.

La jornada final, con salida y llegada en Córdoba, propuso un recorrido explosivo de 40 kilómetros y un tramo central de ascensos que elevó el desnivel positivo hasta los 900 metros. En ese escenario, la pareja hispano-italiana volvió a demostrar su superioridad y firmó su cuarta victoria de etapa consecutiva, un póker de triunfos parciales que le permitió dominar con autoridad la general.

Tras Fischer y Peretti cruzaron la meta Mónica Calderón y Tessa Kortekaas (Massi ISB Sport), segundas, mientras que el tercer puesto del día fue para Adelheid Morath y Sandra Mairhofer (LeeCougan-Basso).

Podio de la sexta etapa de la Andalucía Bike Race. / Cedida

En la clasificación general final, Fischer y Peretti se impusieron con más de 10 minutos de ventaja sobre Morath y Mairhofer, la única pareja capaz de arrebatarles un triunfo de etapa en toda la semana. El podio lo completaron Calderón y Kortekaas.

Natalia Fischer celebró el éxito y destacó la conexión con su compañera: «Estamos súper contentas. El primer día no tuve un buen día, tampoco el segundo, pero hemos hecho muy buena pareja y nos hemos compenetrado muy bien. No habíamos corrido nunca juntas, pero lo más importante de esta Andalucía Bike Race, aparte de la victoria, es llevarme la amistad de una gran compañera como Claudia», señaló. La corredora de la escuadra extremeña también quiso agradecer el respaldo del equipo: «Dar las gracias a todo mi equipo y a Claudia. Para mí, como andaluza, es todo un orgullo ganar esta prueba».