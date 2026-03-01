Platas nacionales para David García y el relevo mixto 4x400 del Capex

El Campeonato de España absoluto de short track -la denominación moderna de pista cubierta- dejó dos titulares claros en clave regional: David García Zurita (Atletismo Badajoz) fue plata en 400 tras un desenlace peculiar (ganó la final A, pero el mejor tiempo global salió de la final B) y el Capex de Villafranca de los Barros logró la plata en el 4x400 mixto con 3:25.58.

A nivel individual, García Zurita fue el nombre propio: primero en su semifinal con 46.73 y ganador de la final A con 46.96, pero el título se decidió por tiempos conjuntos y el vencedor de la final B, Markel Fernández, corrió más rápido (46.69). Así, pese a cruzar primero la meta en la final A, el extremeño acabó como subcampeón de España.

En el relevo mixto, Txemari Berrueta, Alicia Recio, Óscar Crespo y Elisa Lorenzo pararon el crono en 3:25.58 para elevar al Capex al segundo escalón del podio en la novedosa prueba de 4x400, solo superado por el Trops-Cueva de Nerja, mientras que el Unicaja Jaén Paraíso Interior se hizo con el bronce.

Los cuatro componentes del relevo mixto 4x400 del Capex. / Cedida

En el resto de participación extremeña, Jorge Hernández pasó en 60 lisos como primero de serie (6.73), pero se quedó sin medalla tras haber sido plata en la edición anterior. En triple salto, Samira Zarhloul terminó decimotercera con 12.43 como mejor intento. En 1.500, Daniel López Vergel no alcanzó la final tras correr la semifinal en 3:52.21, y David Barroso no disputó finalmente el 800.

Licencias extremeñas

Además, hubo más presencia de atletas de clubes extremeños. En mujeres, el Capex sumó actuaciones destacadas: Paula López fue sexta en altura con 1.75, Elisa Lorenzo compitió en 400 con 54.40, y Alicia Recio participó en 800 con 2:10.88. En hombres, el club villafranqués colocó atletas en varias pruebas: Dani Rodríguez alcanzó la final del 200 y fue octavo con 21.02; Arnau Monné marcó 6.82 en el 60; Óscar Crespo hizo 47.83 en el 400; Gonzalo Sabín brilló en 60 vallas (7.87 en su ronda) y terminó cuarto en la final; y Marcos Hernansanz firmó 4:03.13 en semifinales del 1.500.

Por parte del Atletismo Badajoz, Arturo Armisén compitió en 60 vallas y registró 8.33 en primera ronda.