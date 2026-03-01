Roberto Blanco, nuevo entrenador del Cartagena

Roberto Blanco regresa a España para dirigir al Cartagena de la Primera FEB. El técnico placentino, que ha pasado la mayor parte de su trayectoria profesional en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ha llegado a un acuerdo con un equipo que tenía el puesto vacante tras la salida de Félix Alonso.

Blanco ha ejercido como ayudante durante el último año y medio en el Valcea rumano, adonde llegó de la mano de Arturo Álvarez. Tras la destitución de este hace una semanas, el extremeño había permanecido en el equipo con aparente normalidad... hasta que le ha llegado la llamada para regresar al basket español. Su misión será intentar salvar a un equipo que marcha tercero por la cola igualado con el cuarto.