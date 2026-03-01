Fútbol sala. Competiciones nacionales
Triunfos de Grupo López Bolaños, Jerez y Colegio San José
El Cáceres Universidad, de División de Honor Juvenil, fue el único extremeño que no ganó
Muy buen balance de fin de semana para los equipos extremeños que militan en competiciones de fútbol sala de ámbito estatal, ya que totalizaron tres victorias y un empate en cuatro encuentros.
Doble alegría extremeña en la Segunda B (grupo 4). El Grupo López Bolaños se mantiene en la lucha por la segunda plaza tras superar al Cobisa por 6-2 con tantos de Ricardo Sintes, Román Picón, Fede Vázquez, Alejandro González, Manu Hernández y el autogol de Ramón García. Y aunque enfile el descenso por una temporada en la que apenas ha sumado triunfos, el Jerez se dio una alegría frente al Collado Villalba, al que endosó un rotundo 5-0 (dos de Francisco José Calvo y uno de Lucas Carvajal, Javi Galán y Sergio Barranca).
Mientras, en Segunda Femenina también hubo alegría: el San José avanza un puesto y ahora es antepenúltimo tras derrotar al colista, el River Zamora, por 4-1. Las cacereñas empezaron perdiendo, pero en los últimos diez minutos remontaron gracias a los aciertos de Isabel Palacios, Aurora Díaz (dos) y Laura Diz.
El único que no ganó fue el Cáceres Universidad, de la División de Honor, que igualó en casa frente al Rivas(3-3). Fue una lástima porque su ventaja en el marcador llegó a ser de 3-0.
