Triunfos de Grupo López Bolaños, Jerez y Colegio San José

Muy buen balance de fin de semana para los equipos extremeños que militan en competiciones de fútbol sala de ámbito estatal, ya que totalizaron tres victorias y un empate en cuatro encuentros.

Doble alegría extremeña en la Segunda B (grupo 4). El Grupo López Bolaños se mantiene en la lucha por la segunda plaza tras superar al Cobisa por 6-2 con tantos de Ricardo Sintes, Román Picón, Fede Vázquez, Alejandro González, Manu Hernández y el autogol de Ramón García. Y aunque enfile el descenso por una temporada en la que apenas ha sumado triunfos, el Jerez se dio una alegría frente al Collado Villalba, al que endosó un rotundo 5-0 (dos de Francisco José Calvo y uno de Lucas Carvajal, Javi Galán y Sergio Barranca).

Mientras, en Segunda Femenina también hubo alegría: el San José avanza un puesto y ahora es antepenúltimo tras derrotar al colista, el River Zamora, por 4-1. Las cacereñas empezaron perdiendo, pero en los últimos diez minutos remontaron gracias a los aciertos de Isabel Palacios, Aurora Díaz (dos) y Laura Diz.

Noticias relacionadas

El único que no ganó fue el Cáceres Universidad, de la División de Honor, que igualó en casa frente al Rivas(3-3). Fue una lástima porque su ventaja en el marcador llegó a ser de 3-0.