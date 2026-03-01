El Valencia se aleja de la quema con un triunfo de penalti sobre Osasuna

Un penalti convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque José Luis Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió este domingo al Valencia para ganar a Osasuna en Mestalla y sumar tres puntos que le alejan de la zona de descenso.

La frialdad y la confianza de Largie Ramazani dieron alas al Valencia. El extremo belga convirtió el segundo lanzamiento de penalti de la misma forma que el primero para distanciar al Valencia cinco puntos del descenso y poner fin a la racha de seis partidos sin perder de Osasuna, que llegaba a Mestalla intratable.

El equipo de Carlos Corberán salió decidido hacia la portería de Sergio Herrera. Y no tardó en llegar. En el primer minuto, una falta que casi era un córner fue puesta con mucha intención con un centro cerrado de Ugrinic que Herrando despejó.

Los valencianistas llevaban la iniciativa, pero el ansia por marcar el primer gol les hacía precipitarse, tanto en la medular como en ataque. Ramazani buscaba constantemente a Sadiq para asociarse como bien lo hacían hace unos años en el Almería, pero el nigeriano no lograba imponerse sobre la férrea defensa rojilla.

El delantero de Kaduna solo pudo conectar con el balón cuando éste quedó suelto en el borde del área, pero su latigazo fue directo a la espalda de Javi Galán. Pasaba el tiempo y Osasuna no merodeó la portería valencianista hasta el minuto 15.

Raúl Moro puso un gran pase para Budimir, que se coló entre líneas y se plantó ante Dimitrievski, pero el croata llegó muy forzado y el macedonio salió para cubrir bien su portería. Fue una jugada aislada, pues el Valencia volvió a la contra con un Ramazani que se revolvía en el área y esta vez buscó a Luis Rioja, que chutó al aire cuando estaba perfectamente colocado y solo en el centro del área.

Antes de la media hora, el Valencia pidió penalti tras un disparo raso de Ramazani que Herrando cortó con el brazo, deslizándose sobre el verde, pero no fue punible por Cordero Vega porque el central lo tenía apoyado en el césped. En los últimos minutos apretó más Osasuna con Víctor Muñoz, que lo intentó de chilena tras una falta colgada de Rubén García.

Tras el descanso, Osasuna salió con mucho más mordiente. Budimir tuvo la primera con un remate de cabeza que se marchó rozando el larguero y otra ocasión de Víctor Muñoz se fue desviada. Pero el Valencia siguió intentándolo y fallando.

Osasuna pasó unos momentos de dudas y errores que no supieron aprovechar los valencianistas, que vivían ahora en el área del equipo navarro. Luis Rioja volvió a desperdiciar una ocasión clara tras un grosero error de Herrera al sacar el balón y Sadiq seguía sin entrar en contacto con el balón.

Pero un error en la salida de pelota de Osasuna y un buen pase de primeras a la espalda de su defensa en el minuto 64 permitió al delantero plantarse ante Herrera en el mano a mano. El portero le derribó y el árbitro no dudó.

Ramazani, el nuevo lanzador de los valencianistas, se plantó en el punto de penalti. Con su pausa y frialdad, la puso ajustada a la izquierda. Herrera le adivinó el lado, pero no pudo frenar el chut del belga. Pero el lanzamiento tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área mucho antes de que Ramazani golpeara el balón.

Al extremo no le importó. De la misma forma, y con la misma frialdad, volvió a chutar al mismo lado para poner el 1-0 en el minuto 67. Tras el gol, Alessio Lisci dio entrada a Raúl y después hizo un triple cambio con Barja, Fran Cruz y Moi Gómez en busca del empate. Al Valencia le iba a tocar apretar en los últimos minutos para amarrar la victoria.

Noticias relacionadas

Osasuna se lanzó en tromba al ataque, pero el Valencia defendió el resultado con un trabajo defensivo colectivo y un seguro Stole Dimitrievski, que fue arrollado por Sergio Herrera en el 98 cuando el guardameta de Osasuna subió en el último ataque.