Aceuchal y Unión Balonmano Pacense golpean primero en las semifinales femeninas

El balonmano extremeño vivió un fin de semana decisivo tanto en la Primera Nacional femenina como en la Segunda Nacional masculina. EMD Aceuchal y Unión Balonmano Pacense (UBP) encarrilaron sus semifinales por el título con victorias contundentes en los partidos de ida, mientras que el Ciudad de Villafranca aseguró de forma matemática el liderato en la competición masculina.

Superioridad pacense ante 3 Valles

La Unión Balonmano Pacense firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada al imponerse por un claro 32-18 a 3 Valles, tomándose así la revancha tras las dos derrotas sufridas en la liga regular ante el mismo rival.

El conjunto pacense dejó prácticamente sentenciado el encuentro en la primera mitad, a la que se llegó con un rotundo 19-8. La intensidad defensiva y el acierto ofensivo permitieron a las locales abrir una brecha que no dejó de ampliarse hasta el pitido final.

En el plano individual destacó la portera María Isabel Landero, determinante bajo palos durante el primer periodo. En ataque sobresalió Victoria Leal, autora de nueve goles. En el cuadro visitante, Nerea Alegría y Sheila Carretero, con cinco tantos cada una, fueron las más destacadas.

Con esta amplia ventaja, la UBP afrontará el partido de vuelta en una posición muy favorable para alcanzar la final.

Aceuchal da un paso de gigante

También dejó muy encarrilada su eliminatoria el EMD Aceuchal, que se impuso con autoridad al CP Paideuterion por 14-32 en el pabellón Teodoro Casado de Cáceres.

El equipo dirigido por Juan Pedro Moreno dominó el choque desde el inicio, mostrando una sólida defensa y gran efectividad en ataque. Blanca Nieto, con siete goles, y Yasmina Cabeza, con cuatro, lideraron la producción ofensiva visitante. En el conjunto cacereño, Celia Rodríguez fue la referencia con ocho tantos, insuficientes para frenar el empuje piporro.

Villafranca asegura el liderato

En categoría masculina, el Ciudad de Villafranca se proclamó campeón matemático de la fase regular de la Segunda Nacional tras vencer con claridad al CP Paideuterion en el pabellón Extremadura por 34-20.

El conjunto dirigido por Juanan Pérez controló el encuentro de principio a fin y ya dominaba al descanso por 16-12. La victoria, a falta de una jornada para el cierre de la liga regular, le garantiza la primera plaza.

Por su parte, la Unión Balonmano Pacense empató a 25 goles frente al CBM Villafranca en el pabellón Antonio Domínguez. Los pacenses comenzaron con un parcial de 4-0 y se marcharon al descanso con ventaja (13-10), pero la reacción visitante, liderada por Esteban Delgado, autor de ocho goles, neutralizó el marcador en los compases finales. En la UBP destacó también Francisco Javier del Pozo, con siete dianas.

Las semifinales femeninas se resolverán el próximo fin de semana en Aceuchal y Plasencia. En categoría masculina, la competición liguera dará paso a una nueva jornada de Copa, con la UBP midiéndose a Josefinas en Badajoz y el Padu recibiendo al Balonmano Villafranca en Cáceres.