El Badajoz se lleva el derbi femenino ante el San Antonio en Cáceres

En la jornada de este fin de semana, el foco se lo llevó primero la Liga Ribésalat femenina, con derbi extremeño en Cáceres y triunfo visitante del Baloncesto Badajoz ante el Toyota Novomotor San Antonio en un partido muy igualado. En la Primera Nacional masculina (grupo extremeño), el guion fue claro: los locales impusieron su ley y se llevaron todos los encuentros de la jornada.

Liga Ribésalat (femenina)

Toyota Novomotor San Antonio 57 – Baloncesto Badajoz 61

El Baloncesto Badajoz asaltó la pista del Toyota Novomotor San Antonio en un duelo que cambió tras el descanso. Las locales dominaron el arranque, pero el conjunto pacense dio la vuelta al choque con un decisivo tercer cuarto (8-20) y supo resistir en el tramo final para sellar el triunfo. Raissa Lucas fue la mejor del encuentro con 23 puntos, 13 rebotes y 29 de valoración.

En clave extremeña, el MF Renovables mantiene el liderato, mientras que este resultado estrecha el margen entre San Antonio y Badajoz en la clasificación.

Primera Nacional masculina (grupo extremeño) | Jornada 16

Graginsa UBA Almendralejo 73 – San Antonio Cáceres Basket 64

El Graginsa UBA Almendralejo se rehízo de un mal inicio para darle la vuelta al marcador con un gran segundo cuarto y, desde ahí, supo gestionar la ventaja hasta el final. Fernando Bravo (San Antonio) destacó con 23 puntos, 5 rebotes y 24 de valoración.

Finca Sagrado Cáceres 69 – Verde y Sostenible Mérida Masculino 67

Duelo de parciales y alternativas que no se resolvió hasta los últimos instantes. Tras una ligera superioridad emeritense, los locales firmaron un 24-13 en el último cuarto para voltear el marcador. Diego Durán (Mérida) fue el mejor con 20 puntos, 13 rebotes y 27 de valoración.

CBA Spain 89 – Electromercantil CB Plasencia 44

Los locales cimentaron el triunfo en una primera mitad muy sólida y sentenciaron tras el descanso con un tercer cuarto arrollador (27-4). Estevao Filipe Coelho firmó 20 puntos, 20 rebotes y 33 de valoración.

Escayolas Paco ADC Baloncesto 102 – Maven Premium Guadalupe 62

Tras un segundo cuarto más parejo, el ADC rompió el choque en el tercer periodo con un contundente 31-7 para consolidar su liderato. Raúl Montesinos (Guadalupe) fue el más destacado con 21 puntos, 13 rebotes y 28 de valoración.

Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 90 – Politécnica UEX SM Basket 54

Un gran inicio dejó el encuentro encarrilado para los pacenses, que ampliaron la brecha antes del descanso y mantuvieron el control hasta el final. Ángel Cristian Maestre fue el mejor con 18 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración.