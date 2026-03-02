El Cacereño niega haber vendido localidades de abonados en el partido ante Unionistas

El Cacereño ha emitido este lunes un comunicado dirigido a los abonados del Sector D de Preferencia tras las reclamaciones registradas en el partido del pasado sábado ante Unionistas de Salamanca, en el que varios socios denunciaron no haber podido ocupar sus asientos.

Según expone la entidad, como ocurre habitualmente y a requerimiento del equipo visitante, se envió un primer paquete de entradas para la afición de Unionistas circunscrito al Sector E de Preferencia, “donde no hay abonados” del Cacereño. El club añade que, ante la rápida venta de esas localidades, tuvo que completarse la remesa con un segundo envío de entradas, esta vez en el Sector D, en torno a un centenar, y en una zona delimitada "en la que no había ningún asiento ocupado por abonados" para garantizar la separación entre aficiones.

Sin embargo, el Cacereño afirma que posteriormente comprobó en el programa de venta (‘Compra la Entrada’) que se habían adquirido “bastantes” entradas de manera online y con código postal de Salamanca en sectores de Preferencia identificados como A, B, C y D. Esta circunstancia, sostiene el club, rompía el criterio de separación de aficiones, una separación que asegura que la Policía Nacional “tiene totalmente prohibido” no respetar para evitar incidentes.

Reorganización de la Preferencia del Príncipe Felipe

A raíz de esa prohibición, y en la mañana del sábado, horas antes del encuentro, el club asegura que se vio obligado a desplazar las vallas de separación instaladas en el Sector D para “reubicar” a los aficionados visitantes que habían comprado entradas sueltas, al tiempo que reorganizaba los accesos para que quienes pudieran identificarse como seguidores de Unionistas entrasen por la Puerta 10 del Sector E. Pese a esas medidas, el comunicado admite que se produjeron situaciones indeseadas: algunos aficionados visitantes ocuparon determinados asientos reservados a abonados y otros quedaron inutilizados por las vallas que tuvieron que mantenerse.

El Cacereño insiste, no obstante, en que “en ningún momento” ha vendido el asiento de ningún abonado y recalca que el sistema de generación de entradas “no genera entradas de un asiento previamente vendido”. Además, señala que se informó a algunos abonados que accedían por la Puerta 11 de la necesidad de reubicarse en localidades libres dentro del Sector D, alegando que el club había comprobado que quedaban “más de 200” asientos disponibles en esa zona.

Por último, la entidad subraya que intenta facilitar siempre, incluso con medidas como gradas supletorias cuando existen limitaciones de aforo, la atención a la afición visitante “con el fin de que dicha atención sea recíproca” cuando el Cacereño juega fuera.