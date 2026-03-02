Ajedrez
El Club Magic Extremadura, campeón regional de ajedrez por equipos a falta de una jornada
La última ronda se disputará el próximo fin de semana en Guareña
El Club Magic Extremadura ya es campeón de Extremadura por equipos de forma matemática cuando aún resta una jornada para la conclusión de la competición. El conjunto emeritense vuelve así a lo más alto del ajedrez regional tras ver interrumpida el pasado año su racha de ocho títulos consecutivos, cuando el Club de Ajedrez Cáceres Patrimonio de la Humanidad se proclamó campeón.
La Liga 2026 ha mostrado al Magic en su mejor versión y el título quedó certificado el pasado sábado en Sierra de Fuentes, durante la octava y penúltima ronda, con una victoria incontestable por 5-0 frente a Guareña Turuñuelo “A”. Con ese resultado, el equipo de Mérida suma ya 23 puntos, una cifra inalcanzable para sus perseguidores: C. A. Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Cibeles “A” de Mérida, ambos con 20 puntos y situados en la segunda y tercera posición, respectivamente.
En esta misma jornada, los dos rivales directos del Magic también sacaron adelante sus encuentros. El equipo cacereño se impuso por 4-1 a Isantramex, un resultado que deja a este último conjunto condenado al descenso. Por su parte, Cibeles “A” venció igualmente por 4-1 a Ágora–Restaurante José Luis.
Primera División
Además, en Primera División Promesas, el primer filial del Magic Extremadura continúa liderando la clasificación, pese a encajar el pasado sábado su primera derrota del curso. Tras el Promesas Magic se sitúan Cáceres Patrimonio–Ingulados (filial del Cáceres Patrimonio) y Ruy López B.
La novena y última ronda del torneo se disputará el próximo sábado en Guareña.
