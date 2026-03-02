"Cuando el equipo era colista también decía que el Cacereño se va a salvar"

Con absoluta confianza en sí mismo y en sus compañeros, Iván Fernández resalta en esta entrevista el espíritu de grupo del vestuario y su convencimiento de que la temporada terminará para el Cacereño de la mejor manera posible: con la permanencia en Primera Federación.

Personalmente no está siendo un buen año para usted por culpa de las lesiones.

No, la verdad es que creo que es el año más complicado que estoy viviendo en el fútbol. Pero estoy tratando de estar al cien por cien cuanto antes porque creo que yo lo necesito y que el equipo también. Al final, cuantos más seamos, mucho mejor para conseguir los objetivos.

Está claro que Julio Cobos sigue confiando en usted.

Creo que desde el momento en que llegué al Cacereño, en mi primera etapa, ha confiado mucho en mí y espero que siga siendo así.

¿Qué temporada cree que habría hecho sin ese problema de lesiones? Lo habrá pensado más de una vez...

Sí, claro. Al final, cuanto más tiempo estás fuera, más piensas. Creo que, sobre todo, hubiera estado mucho más implicado y podido disfrutar mucho más dentro del campo. Es lo que estoy echando de menos este año.

Imagen mejorada

¿Cómo ve al equipo globalmente?

Creo que el equipo ha cambiado bastante la imagen. Los resultados desde el parón navideño son bastante buenos, quitando algún partido que se nos ha escapado. La imagen es otra. Los que estábamos desde el principio hemos apretado bastante y los refuerzos nos están ayudando mucho.

¿Qué ha faltado para que el equipo esté mejor en la clasificación?

Me encantaría saberlo. Creo que han sido muchos detalles. Por ejemplo, el partido pasado, en el que se nos escapan dos puntos casi al final. En ciertos momentos de la competición nos ha faltado ser más agresivos, más intensos y más contundentes en ambas áreas. Por ahí creo que ha podido pecar el Cacereño.

Le voy a pedir que se moje. Con la mano en el corazón, ¿se va a salvar el Cacereño?

Te soy sincero: no he dudado en ningún momento. Ni cuando el equipo iba último, que la gente estaba muy desanimada, yo seguía diciendo que el equipo se iba a salvar. Y lo sigo pensando. Me mantengo firme en ese pensamiento y lo creo. De hecho, a finales de mayo lo hablaremos.

Entonces, ¿está seguro al cien por cien?

Yo sí. Si pudiese ver el futuro, estaría al 110%.

¿Ha hecho alguna promesa por si se logra la salvación?

No, no soy supersticioso. Te diría que me raparía el pelo, pero ya lo he hecho sin tener que llegar al final.

¿Factor suerte?

¿Ha faltado algo de suerte esta temporada?

Diría que sí, como en el último partido aunque también es cierto que en otros partidos hemos tenido la suerte de nuestro lado. Sí creo que nos ha sido esquiva durante un tramo prolongado, sobre todo cuando el equipo no era capaz de puntuar. Nos han penalizado acciones que en otras circunstancias quizá no habrían pasado.

Iván Fernández es sustituido. / Eduardo Sanz Nieto

Es usted uno de los capitanes. Ahora mismo, ¿qué lugar ocupa?

Ahora que falta Deco, soy el segundo capitán. Si estoy en el campo y también está Javi Barrio, él sería el primero. Después iría yo y luego Iván Martínez.

¿Cómo ve el vestuario este año?

Hay un gran grupo, gente con mucha hambre y siempre predispuesta a seguir trabajando para conseguir los puntos necesarios para el objetivo.

¿Qué tiene que decir del comportamiento de la afición?

Es espléndido. Cuando el equipo peor ha estado, siempre han apoyado. Aunque parezca que no, para la plantilla eso es un plus.

Hace nueve años contaba en un reportaje en este diario (entonces goleaba en el Diocesano) que estudiaba segundo de Bachillerato y soñaba con estudiar Criminología, ser policía y futbolista profesional. ¿Qué hay de todo aquello?

Creo que he progresado bastante en todo. Me falta media asignatura y el TFG, con el que ya estoy liado. Si Dios quiere, en mayo seré criminólogo.

¿Y después policía?

Eso no se sabe.

Lo que sí está claro es que es muy feliz siendo futbolista profesional.

Totalmente.

¿Dónde ve su futuro como futbolista?

Ojalá que en Cáceres otro año más. Luego hay muchas cosas que no dependen de uno mismo, pero ojalá que la salvación y mi continuidad aquí vayan de la mano.