Extremadura encumbra a sus jóvenes en la Challenge Vuelta Ciclista 2026

La Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura 2026, disputada en Ribera del Fresno y Navaconcejo, sirvió como anticipo de la Vuelta Ciclista a Extremadura femenina que se disputada entre el viernes y el domingo. Fueron dos etapas exigentes (60 y 40,6 km, con final en Navaconcejo) que reunieron a varias de las mejores promesas nacionales en cadete masculino y cadete y junior femenino, con la montaña como factor decisivo y una prueba que consolida su crecimiento deportivo y organizativo.

En cadete masculino, el extremeño Samuel Muñoz (Maguisa Guijuelo) fue el gran dominador al conquistar la general, la montaña y el maillot de mejor extremeño. En la primera etapa, en Ribera, una caída en el kilómetro 5 obligó a evacuar a varios corredores; tras la neutralización, la carrera se animó con ataques y Muñoz coronó primero el segundo puerto, afianzando la montaña. La etapa se resolvió al sprint con victoria del portugués Bruno Nogueira, primer líder, mientras David González se llevó el sprint especial. En la segunda etapa, en Navaconcejo, Nogueira aseguró matemáticamente la general de sprints especiales en el intermedio. En la subida por Casas del Castañar y Cabrero, el Maguisa Guijuelo endureció el ritmo, Muñoz atacó y remató en el descenso para llegar en solitario a meta con más de 40 segundos. En la general final, Fernando Martín fue segundo y Pedro Castro (Norinver) tercero; el Maguisa Guijuelo ganó también por equipos.

En la competición femenina, con más de 110 corredoras, brillaron la junior Naxara Odriozola (Mirat Team) y la cadete Nayara Ibáñez (Hostal Savoy–Ulevel). En Ribera, la salida tuvo un guiño especial con la campeona paralímpica WH5 Maribel Toro. Odriozola atacó en la segunda subida y ganó en solitario con 2:25, con podio junior copado por el Mirat Team junto a Lidia Castro y Antonie Cermanova. La local Laura Pérez (Electromercantil GR-100) fue la primera cadete y novena absoluta. En Navaconcejo, el Mirat Team volvió a marcar la carrera: Castro ganó la etapa y Odriozola aseguró la general; Gemma Toledo completó el podio y el Mirat Team venció por equipos. En cadete, Ibáñez se llevó etapa y general, con Ainhoa Lara segunda y la extremeña Ana Lospitao (Electromercantil GR-100) tercera tras un ataque a tres kilómetros de meta.