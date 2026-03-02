El Mérida solamente ha marcado uno de cuatro penaltis lanzados

En cualquier partido de fútbol de cualquier categoría la señalización de un penalti a favor de tu equipo se celebra prácticamente como un gol, pues se entiende que es la ocasión más sencilla para poder marcar. En el caso del Mérida esta temporada, tener una pena máxima favorable no está suponiendo marcar gol. De hecho, la estadística dice que ha tenido cuatro lanzamientos, con cuatro lanzadores distintos, y solo ha marcado uno, el primero, en la jornada número 15, y fue en casa ante el Ourense, obra de Álvaro García y supuso el tanto de la victoria romana.

La siguiente oportunidad desde los once metros fue seis jornadas después, otra vez en casa y ante otro equipo gallego, el Pontevedra. Era el primer partido sin el propio Álvaro García, que había salido unas horas antes en el mercado de invierno en dirección al Castellón, de Segunda División. Artola estaba llamado a ser su sustituto natural y fue titular en dicho encuentro, tuvo la personalidad de agarrar el balón e intentar conseguir el que hubiera sido el 2-0 en ese momento del encuentro. El delantero, ahora en el Unionistas, lanzó muy alto y el partido acabó con empate a uno postrero.

El sábado, por partida doble

Las dos últimas oportunidades fueron el pasado sábado en Barreiro ante el Celta Fortuna, en minutos claves para el choque. Se había adelantado el filial también en una pena máxima cuando, en el último minuto del primer acto, Martín Solar asumió la posibilidad del empate, pero su lanzamiento, hacia el centro, fue salvado con el pie por Coke, cancerbero local. A los cinco minutos de la reanudación, fue Chiqui el encargado, pero, a pesar de engañar al portero, su disparo se fue fuera.

El Mérida había desaprovechado dos penaltis en uno de los campos más difíciles del grupo cuando iba por detrás en el marcador. Al final, pudo empatar por mediación de Javi Areso cuando el rival ya estaba con un futbolista menos, aunque no fue capaz de consumar la remontada en un partido cuyas circunstancias fueron todas favorables para ello.

Los de Fran Beltrán hicieron un gran encuentro ante el filial céltico, segundo en la tabla, por eso la sensación final era de haber desaprovechado una gran oportunidad para ganar en uno de los campos más inexpugnables.

Con este empate, los romanos han caído a la sexta posición empatados a 39 puntos con el quinto y con el séptimo, Ponferradina y Bilbao Athletic respectivamente. Se encuentra a uno y dos puntos del cuarto (Lugo) y del tercero (Pontevedra).

Más apretados

Tras esta última jornada disputada, la clasificación de este grupo se ha apretado aún más entre el tercer clasificado y el duodécimo (Zamora), pues solamente hay cinco puntos de diferencia entre ellos. Mención aparte merece el cuadro de Ponferrada que, bajo la dirección de Medhi Nafti en el banquillo, ha acumulado una racha de siete victorias y un empate en los últimos ocho encuentros, disputados lo que les ha supuesto pasar de estar coqueteando con el descenso a colocarse quintos.

El cuadro emeritense espera en el próximo reto volver a la senda de los tres puntos el próximo sábado, a partir de las 21.00 horas, ante el conjunto del Talavera. Será en el estadio Romano José Fouto y el reto que se pone por delante para los futbolistas de Fran Beltran es poder ganar para consolidarse arriba ante un equipo que pelea por salir de la zona de descenso a la Segiunda Federación.