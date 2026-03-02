El Torrecillas mantiene el pulso con el líder Bambatam Rena

Cuatro victorias consecutivas permiten al Bambatam Rena seguir liderando el grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala. Y eso que no cede el Torrecillas en la segunda posición, tras golear (7-2) a un Cáceres Uex de nuevo en crisis con cinco derrotas seguidas. Además, hubo empate en el duelo comarcal Navalmoral-Talayuela (3-3) y Jarandilla vuelve al cuarteto de playoff aprovechando la derrota en casa del San José. Mala racha del equipo colegial, que ha sumado dos puntos en sus últimos tres enfrentamientos. En la zona baja se descuelgan los componentes de trío de cola con Villagarcía, Badajoz y Castañar reuniendo muchas papeletas para descender de categoría

Bache del San José

En el partido más interesante de la jornada 23 ganó el líder en Cáceres: Colegio San José 2-Bambatam Rena 5. Igualado desarrollo (1-2 al descanso) hasta que los reneros se fueron en el marcador en los últimos compases del choque. Goles locales de Batalla y Dani del Sol y visitantes de Israel 2, Fabián, Abel y Jonathan.

Continúa protagonizando una temporada excelente el Torrecillas de la Tiesa. Goleó el equipo de Agustín Martín acumulando cinco partidos sin perder, en contraste con el de Antonio Salguero, que lleva cinco derrotas consecutivas: Torrecillas 7-Cáceres Universidad 2. Goles locales de Alex 2, Miguel Ángel 2, Mario, Roberto y Maikel y visitantes de Cano y Jairo.

Otra goleada del equipo de casa (a favor de la plantilla más anotadora del torneo) fue el EF Jarandilla 8-Castañar 2; aunque el descanso señalaba un ajustado 2-1, finalmente el equipo verato supero claramente al colista. Marcaron Roberto 3, Alberto 2, Adrián, Luis y Jaime para el equipo ganador y Rafael y Víctor en el perdedor.

Y sendos empates en dos emocionantes duelos. Por un lado, en el derbi del Campo Arañuelo: Fex Multiseguros Navalmoral 3-Buhersa Fyerpa Talayuela 3. Con doblete de Yasinne se fueron en el marcador los tabaqueros, pero Javi y Sergio igualaron para el equipo moralo. Luego Yassine volvió a marcar y en el último minuto Raúl puso las tablas definitivas. El equipo talayuelano aguantó casi toda la segunda parte con cinco faltas cometidas, sin conceder ningún doble penalti a su rival.

Y por otro lado: Arroyo Ferroluz 2-Granja 2. El equipo de Arroyo de la Luz volvió a puntuar tras derrotar 5-3 a Cáceres Uex en partido recuperado el jueves de la pasada semana. En su partido del sábado el Granja se adelantó con dos goles de Juanmi y los tantos de Juan Manuel y Fran Braganza equilibraron el resultado definitivo.

Muchos goles en Badajoz

Resultado ajustado en el Ciudad de Almendralejo 3-Casar de Cáceres 2. Tres puntos que arriman a los almendralejenses al cuarteto de cabeza, con goles de Antonio, Fernando y Pedro; pese a los dos tantos Calle, el equipo casareño fue derrotado y sigue en la parte baja. Además muchos goles en el Badajoz GV Energía ACV 6-Alfar Salvatierra 9. Mientras otra derrota hunde más a los de la capital pacense, el equipo de Tierra de Barros escala a posiciones ambiciosas de la tabla. Goles locales de Rubén Ventura 2, Kevin 2, Aga y Chito y visitantes de Álex Díaz 4, Juan Díaz 2, José Gutiérrez 2 y Alberto Matamoros.

Y cerró la jornada un partido cuyo resultado puede ser decisivo para el descenso: Burguillos del Cerro 6-Villagarcía 2. La victoria pone entre ambos una distancia considerable y deja descolgados a los tres últimos. Y eso que el Villagarcía se adelantó con dos goles de Iván y Sergio, pero la remontada local se convirtió en goleada en la segunda parte con goles de Giraldo 3, Escaso 2 y Ceberino.

Distancias apreciables en la tabla

Primer puesto para Bambatam Rena con 45 puntos, segundo Torrecillas con 43, tercero Fex Multiseguros Navalmoral con 41 y empatados a 38 puntos aparecen Ef Jarandilla y Colegio San Jose (con un partido menos). 35 puntos tiene Ciudad de Almendralejo, 34 Alfar Salvatierra y Granja. 33 Arroyo Ferroluz y 32 Buhersa Fyerpa Talayuela. Más lejos Cáceres Uex con 29, Casar con 27 y Burguillos con 26. Los tres últimos son Villagarcía 16 puntos (un partidos menos), Badajoz GV Energía ACV 14 y Castañar de Ibor 12.

El próximo fin de semana está prevista la jornada 24 del calendario. Rena recibirá a Arroyo, Torrecillas visitará a Casar y Navamoral a Villagarcia.