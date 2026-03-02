Triunfo y derrota en la doble jornada del Licenciados y victoria del Metrikamedia

El Licenciados Reunidos cerró el fin de semana con dos partidos consecutivos correspondientes a las jornadas 12 y 19 de la Primera División Nacional femenina de Voleibol. El calendario le situó ante el Sanse (sábado) y el Soria (domingo), cuarto y tercer clasificado, respectivamente, en una doble cita que dejó una victoria el primer día y una derrota el segundo.

Ante el Sanse, el conjunto colegial ganó por 3-0 (26-24, 26-24 y 25-23). Los tres parciales llegaron a la parte final con diferencias mínimas y se decidieron en los dos últimos puntos. El partido se desarrolló con fases de alternancia y con acciones prolongadas, con continuidad en defensa y juego de bloqueo por parte de ambos equipos.

En el transcurso del encuentro se lesionó la central Raquel del Álamo. El club informó de que está pendiente de pruebas médicas y que, a la espera de confirmación, no podrá continuar la temporada.

El domingo, frente al CAEP Soria, el Licenciados Reunidos se adelantó al adjudicarse el primer set (25-17), pero no pudo mantener la ventaja y terminó perdiendo por 1-3 (16-25, 17-25 y 20-25). El rival igualó el marcador en el segundo parcial y se puso por delante con un 1-2 tras el tercero, antes de cerrar el partido en el cuarto set. Tras el cambio de ritmo del rival a partir del segundo set, el equipo cacereño acusó el desgaste acumulado del día anterior y trató de sostener el partido con rotaciones y ajustes en el juego.

El cuerpo técnico valoró el fin de semana: «El sábado hicimos el mejor partido de la temporada. Cambiaríamos 20 puntos en la clasificación por no haber perdido a una compañera, pero destaco la reacción del equipo y de su sustituta para seguir rindiendo y lograr la victoria. El desgaste se notó el domingo, pero estamos orgullosos de la respuesta del grupo».

Con tres jornadas por disputarse, el Licenciados Reunidos mantiene la quinta posición, tras sumar un triunfo ante un rival directo de la parte alta y competir dos días seguidos frente a equipos situados entre los cuatro primeros.

Primera Masculina

Mientras tanto, en el grupo D de la Primera Nacional masculina el Metrikamedia EECCVB venció a domicilio al Demax Clínic Descubre Fuentes, de la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía, por 1-3 (23-25, 25-23, 19-25 y 22-25). El conjunto cacereño es octavo y en la próxima jornada recibe al CV Cuenca, este sábado en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres (17.30 horas). n