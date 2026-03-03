Carlos Sainz, gran aliciente en el Rallye Raid Portugal Extremadura

Carlos Sainz volverá a ser el gran referente de la afición en el Rallye Raid Portugal Extremadura, que se disputa del 17 al 22 de marzo y que volverá a tener a las dehesas extremeñas como uno de sus grandes atractivos durante tres jornadas de competición en la región.

El madrileño, cuatro veces campeón del Dakar, regresa a Extremadura por tercer año consecutivo, esta vez con nuevo copiloto: Dani Oliveras, que sustituye a Lucas Cruz tras catorce años juntos. La participación en la prueba forma parte de su plan de trabajo para preparar el próximo Dakar.

Nueva etapa en Ford

Sainz competirá integrado en la estructura de Ford, al volante del Raptor, y compartirá rally con su compañero de equipo Mattias Ekström. Su presencia, especialmente relevante para la afición extremeña —que suele seguirle de forma masiva— refuerza el interés de una cita que reunirá a varios de los grandes nombres del raid.

La lista de inscritos volverá a ser de primer nivel, con rivales y figuras destacadas del panorama internacional como Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb o João Ferreira, entre otros.

La carrera, coorganizada por el Automóvil Club de Portugal y el Motor Club de Villafranca, arrancará en Grândola (Portugal), donde se disputará la primera etapa el 18 de marzo. El día 19 llegará a Extremadura con la segunda —y más larga—, entre Grândola y Badajoz, con 545 kilómetros, de los que 380 serán cronometrados.

Desde Badajoz partirá la tercera etapa el 20 de marzo, con 490 kilómetros por las dehesas extremeñas (300 cronometrados). El sábado 21, el rally regresará a Portugal con un recorrido de 520 kilómetros (270 contra el reloj) entre Badajoz y Loulé (Algarve). La última jornada, ya en Loulé, tendrá 256 kilómetros, con 115 cronometrados, y finalizará junto a las playas del sur portugués.

En Extremadura, el parque de trabajo volverá a instalarse en IFEBA, en Badajoz, junto a la frontera, un punto clave para que el público pueda ver de cerca a los mejores equipos, pilotos y copilotos de la especialidad.