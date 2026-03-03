El Coria entra en un bache de un mes sin victorias

El Coria atraviesa su momento más delicado de la temporada en el grupo quinto de Segunda Federación. El empate ante el Sanse en el estadio de La Isla prolongó una dinámica preocupante: cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, con un balance de dos empates y dos derrotas que han frenado la progresión de un equipo que durante gran parte de la primera vuelta se mantuvo en posiciones de playoff. La pérdida de regularidad empieza a reflejarse también en los números: en una hipotética clasificación de la segunda vuelta, el conjunto celeste ocuparía la novena posición, lejos del ritmo que le llevó a codearse con los puestos de privilegio meses atrás.

El encuentro ante el segundo clasificado dejó sensaciones encontradas. El equipo mostró mayor intensidad y compromiso respecto a la jornada anterior, pero volvió a evidenciar dificultades para transformar su juego en victorias. El técnico Rai Rosa reconoció tras el choque que el equipo no atraviesa el mismo momento que en la primera vuelta. «No estamos en el nivel individual ni físico ni de confianza que hemos tenido antes». Tenemos que salir de esta dinámica siendo prácticos. Ante el Sanse hemos sido más verticales y en una de esas acciones llegó el penalti», explicó. Pese a no lograr los tres puntos, el entrenador se mostró satisfecho con la actitud: «este partido no tiene nada que ver con el partido anterior. Era lo mínimo que pedía: tirar de orgullo. Los chavales se han dejado todo en el campo».

Rai también quiso destacar el rendimiento de futbolistas menos habituales, como José, que actuó como central ante el segundo clasificado pese a no ser su posición natural.

En la misma línea se expresó el propio José Antonio, quien aseguró que el vestuario está unido al cuerpo técnico. «Tenemos que acatar lo que dice el míster y estar a muerte con él. En casa toca apretar los dientes e intentar sumar de tres. Esta vez no se ha podido, pero seguimos pensando en el futuro», afirmó. El jugador reconoció que no es habitual verle como central, pero dejó claro su compromiso: «hay que estar preparado para lo que necesite el equipo. Me he visto bien en líneas generales».

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, el Coria necesita reencontrarse con la victoria para no perder definitivamente el tren de la fase de ascenso. La reacción pasa por recuperar la confianza y la contundencia que marcaron su primera vuelta. El domingo, los celestes tienen un partido determinante en campo del filial del Getafe.