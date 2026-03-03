David Zurita, medalla de plata nacional en Valencia

El Maven – Club Atletismo Badajoz completó un fin de semana de alto nivel competitivo en el Campeonato de España Absoluto Short Track celebrado en Valencia, una de las citas más exigentes del calendario nacional bajo techo. La expedición pacense regresó con una medalla de plata y varias actuaciones relevantes que confirman el buen momento de forma de sus atletas y el crecimiento sostenido del proyecto deportivo.

David García Zurita se erigió en el gran protagonista del campeonato. Desde la jornada del viernes dejó claras sus aspiraciones al imponerse con autoridad en su semifinal, firmando un registro de 46.73, el mejor de todas las series disputadas. Ese crono le situaba como uno de los principales candidatos al podio y el sábado, en la final, volvió a competir a un nivel sobresaliente. Con un tiempo de 46.96 se colgó la medalla de plata, quedándose a tan solo 27 centésimas del oro en una carrera de máxima exigencia. El resultado amplía su palmarés en categoría absoluta y consolida su presencia entre los referentes nacionales de la especialidad.

Actuación coral del equipo

La participación pacense no se limitó al éxito de Zurita. Jorge Hernández inició su concurso con excelentes sensaciones, logrando el primer puesto en su eliminatoria tras detener el crono en 6.73. Sin embargo, unas molestias físicas detectadas en el calentamiento previo a semifinales condicionaron su rendimiento. Optó por no arriesgar, finalizando octavo en su serie con 9.25, priorizando su recuperación de cara a próximas competiciones.

También tomó parte Arturo Armisen, que concluyó séptimo en su eliminatoria con una marca de 8.33, sin lograr el pase a la siguiente ronda, pero sumando una valiosa experiencia en un escenario de máximo nivel competitivo.

Noticias relacionadas

Desde la entidad pacense se hace una lectura muy positiva de los resultados obtenidos y el balance global refuerza la ambición del club para afrontar las siguientes competiciones con la convicción de que el equipo está preparado para seguir compitiendo al máximo nivel y aspirar a nuevos éxitos en lo que resta de temporada.