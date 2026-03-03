José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá

La victoria del Getafe en el estadio Santiago Bernabéu este lunes (0-1) ha refrendado la condición de José Bordalás como uno de los valores más firmes en los banquillos españoles. A menudo criticado por su propuesta, al final los hechos en forma de resultados, casi siempre con equipos modestos, le han ido dando la razón. Su éxito se mira con curiosidad desde Extremadura, donde muchos no olvidan que llegó a ser nombrado técnico del Cacereño en el verano de 2002, rompiéndose el acuerdo cuatro días después por motivos que nunca quedaron claros.

La noticia saltó el 13 de julio: el club verde, entonces presidido por Félix Campo y que acababa de subir a Segunda B, apostaba por un joven entrenador de 38 años que procedía del Alicante, donde había pasado cuatro temporadas. Allí, en su ciudad natal, se había construido una reputación ascendente: cogió al equipo en Regional Preferente y lo llevó hasta Segunda B. Aquella última campaña, además, se había quedado a un paso del premio grande: rozó la liguilla de ascenso a Segunda, quedándose a un solo gol de enganchar el cuarto puesto.

Ese currículum era el argumento central para justificar su contratación. En el propio anuncio, Bordalás explicaba, en declaraciones a EL PERIÓDICO, que aterrizaba atraído por la seriedad del proyecto y transmitía un optimismo de recién llegado: venía «con mucha ilusión», convencido por el presidente y su directiva, a los que veía «muy serios» y «con las ideas muy claras».

Malditos matices

No venía solo. Estaba previsto que llegara a Cáceres acompañado por su gente, con un segundo entrenador (Alberto Escobar) y un preparador físico (Javier Vidal). El mensaje era claro: se fichaba a un técnico con método y estructura, para sustituir a Ángel Marcos.

¿Qué ocurrió en los siguientes cuatro días para que Bordalás, cuya presentación se anunciaba como inminente, se marchase? Félix Campo ya no puede contarlo, ya que falleció en 2020. Las explicaciones que se filtraron en su momento fueron que el club decía no querer repetir «errores» cometidos en el pasado: «temas deportivos». El entrenador siguió una línea diplomática: reconocía que había «matices pendientes» y agradecía el trato recibido, que calificaba de exquisito. «Cuando todo parece cerrado, siempre puede quedar un fleco que no satisfaga a las partes y el acuerdo se rompe», consideró.

Cogió la puerta y regresó a su Alicante natal, donde, ya iniciada la temporada, acabaría firmando por el Novelda. Regresaría un año después al Alicante, desde donde empezó a subir peldaños otra vez, lento pero seguro: Hércules, Alcoyano, Elche, Alcorcón, Alavés, Valencia y dos etapas en el Getafe, incluyendo el ascenso de 2017. Como él mismo diría en una frase que se ha convertido en mítica para definir lo imprevisible que es el deporte: «esto es fútbol, papa».

¿El Cacereño? Recurrió a un técnico de la tierra, Juanma Generelo, que duró poco en el puesto, sustituido por Ismael Díaz, que se quedó cerca de disputar la fase de ascenso.

Página en El Periódico Extremadura del 14 de julio de 2002. / .

Página en El Periódico Extremadura del 19 de julio de 2002. / .