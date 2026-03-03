Parapowerlifting
Loida Zabala sueña con una medalla en el Europeo
La deportista extremeña cambia de categoría a consecuencia de la medicación que toma contra el cáncer
Tiflis (Georgia) acoge desde el viernes y hasta el miércoles 11 el Campeonato de Europa de parapowerlifting, una cita en la que la selección española contará con la presencia de la extremeña Loida Zabala y la barcelonesa Montse Alcoba, bajo la dirección del seleccionador nacional Óscar Sánchez. La competición se celebrará en el Hotels & Preference Hualing Tbilisi.
Zabala participará en esta edición en la categoría de 73 kilos y levantará el domingo 8 de marzo a las 7.55 (hora española). El cambio de peso forma parte de la planificación deportiva con la vista puesta en el ciclo olímpico: en el último Mundial compitió en 67 kilos y ahora deberá dar, al menos, 67,100 en la báscula para poder hacerlo en el escalón superior y seguir registrando marcas en distintas categorías de cara a la clasificación de Los Ángeles 2028.
La medicación y el peso
“Tenía muchas ganas de volver a disfrutar de un Campeonato de Europa. El último fue en 2022 y tengo muy buenos recuerdos cuando conseguí el oro”, explica la deportista verata. Zabala reconoce que llega a Tiflis en un contexto diferente: “A día de hoy es una situación muy distinta, ahora con la medicación del cáncer tuve que subir de categoría y las compañeras no serán las mismas, pero estoy incluso más motivada. Mi sueño es subir al podio”.
Por su parte, Montse Alcoba competirá en la categoría de 86 kilos el lunes 9 de marzo a las 13.00 (hora española). La convocatoria española no podrá completarse con el deportista David Gómez, que se cae del equipo por recientes problemas de salud.
El seleccionador nacional, Óscar Sánchez, señala que el objetivo del cambio de categoría es “tener más opciones de clasificación a los próximos Juegos de Los Ángeles” y asegura que la extremeña llega preparada: “Los entrenamientos han ido muy bien y está lista para sacar su mejor versión”.
