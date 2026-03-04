El Cáceres, único equipo en inscribir a dos jugadores antes del cierre del mercado

El cierre del mercado en Segunda FEB ha dejado un goteo de altas, pero con un detalle que marca la diferencia: el Cáceres Patrimonio de la Humanidad es el único equipo que ha tramitado dos inscripciones en este tramo.

La primera alta verdinegra llegó el día 25 con Erikas Kalinicenko (28 años, 1,96, alero). No se trata de un fichaje al uso, sino de una novedad administrativa con carga deportiva: la inscripción en la Federación Española de Baloncesto de un jugador que lleva casi un año en el dique seco por una lesión de extrema gravedad en la rodilla izquierda. Tras pasar por el quirófano, Kalinicenko ha atravesado un periodo larguísimo primero de inactividad y después de trabajo individual, y esa fase va quedando atrás para empezar a ver el final del túnel: el objetivo es la reaparición en un partido oficial, cada vez más cercana.

Fichaje desde el Este

La segunda alta del Cáceres sí tiene lectura de mercado: el fichaje del joven exterior Pol Campeny (20 años, 1,98, escolta/alero, procedente del Ciudad Molina Basket, del grupo Este), dado de alta el día 27. Campeny, natural de Fornells de la Selva (Girona), llega como un perfil polivalente, capaz de alternar las posiciones de escolta y alero, y con encaje en esa categoría de exteriores jóvenes que se van ganando el sitio a base de minutos: amenaza desde el perímetro, capacidad para atacar con ventaja y energía en el rebote.

Su recorrido también explica el salto. Formado en canteras de referencia —con pasos por Bàsquet Manresa, Barcelona y Bàsquet Girona— ha ido cumpliendo etapas en estructuras potentes antes de buscar escenarios competitivos. La pasada temporada militó en el CB Salat (Tercera FEB), donde firmó 14 puntos y 5,6 rebotes de media, y esta campaña había dado el salto al Molina, acreditando 5,6 puntos y 2,4 rebotes en 16 minutos. No es exactamente la pieza interior que el Cáceres pretendía reforzar en este tramo final, pero en el club se ha valorado su calidad y proyección para ampliar recursos en el perímetro, donde Juan Santos arrastra serios problemas físicos en la espalda.

Más movimientos

Más allá del Cáceres, el resto de altas en el periodo aparecen repartidas y, en todos los casos, con una por equipo. En el rupo Oeste, el UEMC Valladolid inscribió el día 26 a Joseba Querejeta (23 años, 1,86, base, procedente del Clavijo); la Cultural y Deportiva Leonesa dio de alta el día 27 a Alberto Cabrera (27 años, 1,93, base, procedente del Odilo FC Cartagena); y ya en marzo, el Insolac Caja 87 formalizó el día 3 la llegada de Aanen Joel Moody (28 años, 1,91, escolta, que la pasada campaña jugó en el Ourense de Primera FEB).

Niko Rakocevic. / Carlos Gil

En el grupo Este, el movimiento señalado dentro de la misma ventana es el de Maderas Sorli Benicarló, que inscribió el día 26 a Niko Rakocevic (35 años, 1,91, escolta), después de su contrato temporal en el Insolac Caja 87 de Sevilla, con un detalle añadido: es un jugador con pasado bien conocido en Extremadura, tras haber vivido tres etapas en el Cáceres.