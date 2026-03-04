La Junta programa tres conciertos en los fines de etapa de la Vuelta Ciclista Femenina

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través del CEMART, ha programado tres conciertos en las localidades de llegada de la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2026, que se celebrará del 6 al 8 de marzo.

La iniciativa se enmarca en el programa ‘La cultura está de vuelta’, una propuesta que acompañará cada final de etapa con actuaciones musicales en directo, reforzando el carácter festivo de la competición y ampliando su impacto social y económico en los municipios anfitriones.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, subrayaba en su presentación que esta iniciativa responde a la apuesta del Ejecutivo regional por convertir los grandes eventos deportivos en espacios de encuentro cultural y convivencia. Según señalaba, «queremos que quienes acudan a disfrutar del mejor ciclismo femenino del mundo descubran también el talento musical extremeño y vivan una experiencia completa en nuestros municipios».

El viernes 6 de marzo, tras la llegada de la primera etapa en Herrera del Duque, actuará Sergio Cepeda. El sábado 7 de marzo, Fuente del Maestre acogerá el concierto de Shara Pablos al término de la segunda etapa. Finalmente, el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la localidad de Jaraíz de la Vera cerrará la Vuelta con la actuación de Swing Ton Ni Song, poniendo el broche final al fin de semana. Bazaga quiso destacar además que esta edición de la Vuelta Ciclista Femenina supone un paso adelante en visibilidad al celebrarse en fechas diferenciadas de la prueba masculina. «Es una decisión coherente con nuestro compromiso con la igualdad en el ámbito deportivo», afirmó.

La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2026 contará con equipos de máximo nivel internacional: nueve de los quince que participan corren también en el Tour de Francia, lo que situará a la región en el foco del ciclismo mundial durante tres días. «Estamos ante un evento que proyecta la imagen de una Extremadura moderna, ambiciosa y capaz de organizar competiciones de primer nivel», indicó la consejera. Bazaga prevé que, por segundo año consecutivo, la combinación de competición deportiva y programación cultural contribuya a dinamizar la actividad económica en las localidades de llegada, favoreciendo la hostelería, el comercio y el turismo.

Extremadura en el mapa

La consejera ha enmarcado esta programación en un contexto más amplio, tras un fin de semana que, en sus palabras, «ha vuelto a demostrar que Extremadura está en el mapa». Bazagadestacaba en ese sentido el impacto para la región del Campeonato de España de Duatlón y Paratriatlón que ha acogido Cáceres. «Ha generado un importante impacto económico en la ciudad, impulsando la ocupación hotelera y la actividad en la hostelería y el comercio», remarcó.

Asimismo, puso en valor la celebración del quinto aniversario del Museo Helga de Alvear, consolidado como referente nacional e internacional del arte contemporáneo, y los éxitos del sector audiovisual extremeño en los Premios Goya, con dos producciones galardonadas. "Estamos construyendo una Extremadura moderna, dinámica y ambiciosa", subrayaba.

A ello se suma el récord de participación en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que ha vuelto a evidenciar el potencial del patrimonio natural extremeño como motor de desarrollo sostenible. «Deporte, arte, cine y naturaleza en un mismo fin de semana», concluía.