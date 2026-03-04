Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Baloncesto

La Liga Regional de minibasket la disputarán tres equipos

Los benjamines de Alkora Zafra, Paideia de Villanueva y Bosco Mérida, protagonistas

El Paideia, de Villanueva de la Serena, uno de los equipos participantes.

El Paideia, de Villanueva de la Serena, uno de los equipos participantes. / E. P.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Arranca la primera Liga Benjamín Regional masculina, una nueva competición de base que se disputará en formato de liga regular (ida y vuelta) con un grupo único y la participación de tres equipos extremeños: Alkora (Zafra), Paideia (Villanueva de la Serena) y Bosco (Mérida).

La liga echará a andar el 15 de marzo y se prolongará hasta el 31 de mayo. Con este estreno, la Federación Extremeña de Baloncesto (FExB) refuerza su apuesta por el baloncesto de formación, impulsando la competición y los valores deportivos en una categoría clave para el desarrollo de futuros jugadores.

El calendario comenzará el 15 de marzo con el partido entre Bosco y Alkora, mientras descansará Paideia. La competición se reanudará el 12 de abril con el duelo Paideia–Bosco y el descanso de Alkora. El 26 de abril llegará el turno de Alkora-Paideia, con Bosco sin compromiso en esa jornada.

Noticias relacionadas y más

Ya en mayo, el 3 de mayo se disputará el Alkor-Bosco, descansando Paideia. El 17 de mayo se jugará el Bosco-Paideia, con descanso para Alkora. La liga se cerrará el 31 de mayo con el Paideia-Alkora, en la última jornada en la que descansará Bosco.

TEMAS

Tracking Pixel Contents