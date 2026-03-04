La Liga Regional de minibasket la disputarán tres equipos

Arranca la primera Liga Benjamín Regional masculina, una nueva competición de base que se disputará en formato de liga regular (ida y vuelta) con un grupo único y la participación de tres equipos extremeños: Alkora (Zafra), Paideia (Villanueva de la Serena) y Bosco (Mérida).

La liga echará a andar el 15 de marzo y se prolongará hasta el 31 de mayo. Con este estreno, la Federación Extremeña de Baloncesto (FExB) refuerza su apuesta por el baloncesto de formación, impulsando la competición y los valores deportivos en una categoría clave para el desarrollo de futuros jugadores.

El calendario comenzará el 15 de marzo con el partido entre Bosco y Alkora, mientras descansará Paideia. La competición se reanudará el 12 de abril con el duelo Paideia–Bosco y el descanso de Alkora. El 26 de abril llegará el turno de Alkora-Paideia, con Bosco sin compromiso en esa jornada.

Ya en mayo, el 3 de mayo se disputará el Alkor-Bosco, descansando Paideia. El 17 de mayo se jugará el Bosco-Paideia, con descanso para Alkora. La liga se cerrará el 31 de mayo con el Paideia-Alkora, en la última jornada en la que descansará Bosco.