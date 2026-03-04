Ciclismo
Natalia Ovejero, baza local en la Vuelta a Extremadura
La corredora, originaria de la localidad cacereña de Cabezabellosa, se muestra muy ilusionada con poder participar en una cita de alto nivel en su comunidad
La Vuelta a Extremadura Femenina 2026 afronta la cuenta atrás para su inicio: la cuarta edición de la ronda arranca este viernes en Herrera del Duque con un guion que apunta a la pelea desde el primer día, gracias a un recorrido variado y a una participación que la organización califica de «altísimo nivel».
Uno de los focos informativos de esta edición está en Natalia Ovejero (Cantabria Deporte Río Miera), que llega con un punto de reivindicación personal y territorial. Nacida en Salamanca «por cuestiones hospitalarias» y formada deportivamente en Béjar, la corredora insiste en que sus raíces están en Cabezabellosa: «Existe esa creencia de que soy bejarana, pero realmente yo soy de Cabezabellosa y aprovecho para reivindicarlo», bromea, en una trayectoria marcada por el «voy y vengo».
Ovejero, en su tercer año sub-23, afronta la Vuelta como un «estreno» práctico por los contratiempos recientes: en 2024 tuvo que retirarse el primer día por un problema estomacal y en 2025 no pudo correr por una operación en un pie. Por eso subraya que llega con «muchísimas ganas», y con un aliciente añadido: una etapa transcurre por carreteras que conoce al milímetro, rutas habituales de entrenamiento.
Muy cerca de casa
La ciclista señala como punto clave la tercera etapa, que pasará muy cerca de su localidad. La define como «un etapón», con desnivel acumulado, subidas «que se pegan» y, sobre todo, un terreno «engañoso» porque «no hay ni un metro llano». En su análisis, ese desgaste puede ser determinante para recuperar tiempo respecto a la contrarreloj del primer día, a la que considera larga y decisiva para el desarrollo de la general.
Pese a la ilusión, Ovejero se muestra realista con el contexto competitivo: su equipo se mueve entre estructuras más modestas y el objetivo pasa por competir, disfrutar y aprender, especialmente ante rivales de categoría superior. En lo personal, lo resume como la oportunidad de «correr en casa» y vivir la experiencia frente a equipos de primer nivel.
También deja una lectura de fondo sobre la evolución del ciclismo regional: recuerda que en sus inicios llegó a competir federada fuera por falta de estructuras, pero celebra que ahora se ve más cantera, más escuelas, más calendario y, en femenino, un cambio de paisaje: ya no es «todo chicos y una chica», sino que aparecen equipos íntegros de chicas. Y lanza incluso un deseo mirando al futuro: le gustaría ver algún día una llegada al Pico Pitolero, por la dureza de sus rampas.
Buen espectáculo en el 'aperitivo': la Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura 2026
La antesala de la Vuelta ha tenido, además, un protagonismo importante del ciclismo base con la Challenge Vuelta Ciclista a Extremadura 2026, celebrada en Ribera del Fresno y Navaconcejo. Dos jornadas intensas que reunieron a promesas nacionales en cadete masculino y en cadete y júnior femenino, como anticipo del ambiente ciclista que se vivirá con la ronda élite.
En cadete masculino, el triunfo final fue para el extremeño Samuel Muñoz (Maguisa Guijuelo), que firmó una actuación sobresaliente para llevarse la general, la montaña y el maillot de mejor extremeño “ante un altísimo nivel nacional”. En las competiciones femeninas, el crecimiento quedó reflejado en la participación: más de 110 corredoras entre cadete y júnior. Las generales fueron para la guipuzcoana Naxara Odriozola (júnior) y la castellonense Nayara Ibáñez (cadete), en una edición que la organización presenta como “de récord”.
En clave regional, también brillaron dos nombres: la extremeña Laura Pérez, ganadora de la primera etapa, y Ana Lospitao, tercera en la general final. Resultados que, además, ponen el foco en el trabajo de la estructura Electromercantil–GR100, una de las referencias del proyecto de formación en Extremadura.
