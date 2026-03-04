Natalia Ovejero, baza local en la Vuelta a Extremadura

La Vuelta a Extremadura Femenina 2026 afronta la cuenta atrás para su inicio: la cuarta edición de la ronda arranca este viernes en Herrera del Duque con un guion que apunta a la pelea desde el primer día, gracias a un recorrido variado y a una participación que la organización califica de «altísimo nivel».

Uno de los focos informativos de esta edición está en Natalia Ovejero (Cantabria Deporte Río Miera), que llega con un punto de reivindicación personal y territorial. Nacida en Salamanca «por cuestiones hospitalarias» y formada deportivamente en Béjar, la corredora insiste en que sus raíces están en Cabezabellosa: «Existe esa creencia de que soy bejarana, pero realmente yo soy de Cabezabellosa y aprovecho para reivindicarlo», bromea, en una trayectoria marcada por el «voy y vengo».

Ovejero, en su tercer año sub-23, afronta la Vuelta como un «estreno» práctico por los contratiempos recientes: en 2024 tuvo que retirarse el primer día por un problema estomacal y en 2025 no pudo correr por una operación en un pie. Por eso subraya que llega con «muchísimas ganas», y con un aliciente añadido: una etapa transcurre por carreteras que conoce al milímetro, rutas habituales de entrenamiento.

Muy cerca de casa

La ciclista señala como punto clave la tercera etapa, que pasará muy cerca de su localidad. La define como «un etapón», con desnivel acumulado, subidas «que se pegan» y, sobre todo, un terreno «engañoso» porque «no hay ni un metro llano». En su análisis, ese desgaste puede ser determinante para recuperar tiempo respecto a la contrarreloj del primer día, a la que considera larga y decisiva para el desarrollo de la general.

Pese a la ilusión, Ovejero se muestra realista con el contexto competitivo: su equipo se mueve entre estructuras más modestas y el objetivo pasa por competir, disfrutar y aprender, especialmente ante rivales de categoría superior. En lo personal, lo resume como la oportunidad de «correr en casa» y vivir la experiencia frente a equipos de primer nivel.

También deja una lectura de fondo sobre la evolución del ciclismo regional: recuerda que en sus inicios llegó a competir federada fuera por falta de estructuras, pero celebra que ahora se ve más cantera, más escuelas, más calendario y, en femenino, un cambio de paisaje: ya no es «todo chicos y una chica», sino que aparecen equipos íntegros de chicas. Y lanza incluso un deseo mirando al futuro: le gustaría ver algún día una llegada al Pico Pitolero, por la dureza de sus rampas.

Imagen de la edición anterior. / E. P.