Fútbol sala
Pelea brutal en Peñíscola con el almendralejense Juanqui entre los protagonistas
Jugadores del equipo local y del Noia se enzarzaron tras el 1-6, participando incluso el público
@gustavomunana
Lo que debía ser el final de un partido más en la Primera División de fútbol sala terminó en un caos absoluto. El Peñíscola-Noia acabó con puñetazos, patadas y hasta aficionados saltando desde la grada a la pista. El partido aplazado de la jornada 18 de la Primera División de fútbol sala, que terminó con victoria gallega por 1-6, acabó con graves incidentes en el pabellón Juan Vizcarro.
La tensión comenzó con un empujón entre Diego Sancho y Tiago Macedo y derivó en una pelea con puñetazos y patadas entre varios jugadores. Según el acta arbitral, también saltaron espectadores desde la grada para agredir a Macedo. El encuentro terminó con las expulsiones del almendralejense Juanqui y del propio Tiago Macedo en unas imágenes que ya se consideran de las más violentas vividas en el fútbol sala español en las últimas dos décadas.
Todo un veterano
Juanqui (Juan Carlos Sánchez Colchón), nacido el 8 de abril de 1989 en Almendralejo, es un jugador con gol y experiencia que se ha consolidado como una pieza importante en el equipo. Lleva la etiqueta de extremeño por delante: se crio deportivamente y dio sus primeros pasos en el fútbol sala en su localidad natal, antes de abrirse camino por equipos de mayor nivel hasta asentarse en la élite.
En su carrera ha firmado hitos que lo han puesto en el mapa del futsal nacional, como acabar siendo máximo goleador de la LNFS en una temporada, un salto que reforzó su nombre más allá de Extremadura. Y, como reconocimiento a ese recorrido, también volvió a asomarse al escaparate internacional con convocatorias de la selección española.
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo', la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO
- José Bordalás: Cuatro días como técnico del Cacereño, papá
- Juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres: Tribunal y defensa acuerdan posponer parte de las pruebas por el gran volumen del expediente
- Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata
- La UCO regresa a Hornachos (Badajoz) por el caso de Francisca Cadenas
- El Ayuntamiento de Plasencia registra un aumento de personas sin hogar en situación de calle, que llega ya a las 20
- Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático