Pelea brutal en Peñíscola con el almendralejense Juanqui entre los protagonistas

Lo que debía ser el final de un partido más en la Primera División de fútbol sala terminó en un caos absoluto. El Peñíscola-Noia acabó con puñetazos, patadas y hasta aficionados saltando desde la grada a la pista. El partido aplazado de la jornada 18 de la Primera División de fútbol sala, que terminó con victoria gallega por 1-6, acabó con graves incidentes en el pabellón Juan Vizcarro.

La tensión comenzó con un empujón entre Diego Sancho y Tiago Macedo y derivó en una pelea con puñetazos y patadas entre varios jugadores. Según el acta arbitral, también saltaron espectadores desde la grada para agredir a Macedo. El encuentro terminó con las expulsiones del almendralejense Juanqui y del propio Tiago Macedo en unas imágenes que ya se consideran de las más violentas vividas en el fútbol sala español en las últimas dos décadas.

Juanqui, en una imagen con el Peñíscola. / Peñíscola FS

Todo un veterano

Juanqui (Juan Carlos Sánchez Colchón), nacido el 8 de abril de 1989 en Almendralejo, es un jugador con gol y experiencia que se ha consolidado como una pieza importante en el equipo. Lleva la etiqueta de extremeño por delante: se crio deportivamente y dio sus primeros pasos en el fútbol sala en su localidad natal, antes de abrirse camino por equipos de mayor nivel hasta asentarse en la élite.

En su carrera ha firmado hitos que lo han puesto en el mapa del futsal nacional, como acabar siendo máximo goleador de la LNFS en una temporada, un salto que reforzó su nombre más allá de Extremadura. Y, como reconocimiento a ese recorrido, también volvió a asomarse al escaparate internacional con convocatorias de la selección española.