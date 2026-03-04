Roberto Blanco, muy ilusionado tras hacerse cargo del Cartagena

Roberto Blanco fue presentado nuevo entrenador del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB con una misión clara: enderezar el rumbo y lograr la permanencia, «objetivo marcado» por el club, tal y como se subrayó en su puesta de largo. El técnico placentino regresa así a una liga como la Primera FEB que conoce «bastante bien» y a la que vuelve con un punto de reivindicación personal. «Tenía el deseo de venir a la liga… poder demostrar que esta liga es mi liga a día de hoy», explicó.

Blanco llega a Cartagena tras sus dos últimas temporadas en Rumanía, en el CS Valcea, equipo con el que este curso disputó la FIBA EuroCup. Una etapa que definió como «sensacional» e «increíble», incluso pese a las dificultades del presente ejercicio y el cambio de entrenador en el club con la destitución de Álvarez. «Siempre tuve claro que quería volver», dijo.

Mirando a Cáceres

Ese «volver» tiene mucho que ver con su pasado en la categoría y, especialmente, con Extremadura. Antes de su aventura en el extranjero, Roberto Blanco encadenó seis temporadas en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde remarcó su aportación en campañas exigentes: «Sobre todo el de salvar la categoría… y algún año jugar también ‘playoff’ de ascenso», en 2021 ante Lleida.

Su trayectoria, además, arranca desde la base, integrado en la estructura de cantera del Plasencia Galco.

En su primera comparecencia, quiso rebajar cualquier etiqueta heroica: «Yo no vengo aquí de salvador de nadie. Los salvadores y los milagros no existen, existe el trabajo». Desde ese enfoque, describió lo que se encontró en el vestuario: un equipo «abierto a escuchar», pero también «un poco introvertido», con una carga emocional que pretende transformar.

«Hay que limpiar esa cara de tristeza y de miedo… sacar lo que cada uno tiene por delante», insistió Blanco, que puso el foco en la mentalidad para competir: un equipo «alegre, sin miedo y valiente», más allá de los ajustes tácticos. Reconoció que ha seguido la competición: «Veo que hay un nivel mucho más alto en general». También habló del contexto clasificatorio: «Hay mucha riqueza técnica, táctica y física. Es un producto de primera, para cuidar».

Blanco, en su primer entrenamiento. / Cartagena CB

Margen de mejora

Sobre su llegada en plena temporada, admitió la dificultad de implantar ideas con tan poco margen, pero agradeció el apoyo del club: «Aquí hay un ‘staff’ sensacional… la información ha sido muy valiosa». En estos primeros días, explicó, ha buscado un equilibrio entre lo que el equipo ya hacía y lo que él considera «básico», con el objetivo de que el grupo vaya entendiendo su propuesta «un poquito» más en cada sesión.

En su mensaje final, Blanco pidió mirar ya al siguiente compromiso, en Oviedo este sábado. Y cerró con una declaración de intenciones que conecta con la grada: desea que la afición vuelva a sentirse orgullosa del equipo y que Cartagena viva «noches de mucha alegría».