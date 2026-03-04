La selección extremeña de cross compite en Portugal

La selección extremeña de campo a través participará este sábado, 7 de marzo, en el XIII Corta-Mato (Campo a Través) Cidade de Elvas, una cita internacional que abre un proyecto de cooperación deportiva entre Extremadura y el distrito portugués de Portalegre impulsado a través del atletismo.

La expedición estará formada por unos 70 federados -entre atletas, técnicos y directivos- y la jornada arrancará en Badajoz, con un encuentro en el Parque del Río Guadiana junto a distintas instituciones, como la Junta de Extremadura, las diputaciones de Badajoz y Cáceres, el Ayuntamiento de Badajoz y la Real Federación Española de Atletismo.

Circuito junto al estadio

Tras la comida en la Residencia Universitaria, el combinado viajará a Elvas para competir entre las 16.00 y las 18.30 (hora local) en un circuito junto al estadio de atletismo. El equipo reúne atletas desde la categoría sub-12 hasta máster y, entre los nombres destacados, figura Sergio Paniagua, campeón de Extremadura absoluto de cross y atleta internacional.

Junto a Paniagua, la preselección extremeña la completan, en sub-12, Daniel Martin-Romo, Víctor Dorado, Aitor Ruiz, Miguel Guerra, Hugo Carballo, Marina Valcárcel, Carla Sánchez, África López, Martina Sánchez y Lucía Martín; en sub-14, Rodrigo Rebollo, Darío Miguel, Federico Esteban, Ignacio Puente, Mario Doblas, Lucía Candelario, Mayte González, Paula Molano, Carla Pocostales y Ana Ruiz; en sub-16, Pablo Martín, Abel Bautista, Alejandro Alejandre, Daniel Leo, Diego Alcon, Carmen González, Elke Borms, Manuela Fernández, Paula Costumero y Lucía Casares; en sub-18, Carlos Olay, Carlos Pedrosa, Óscar Romero, Bruno Ramos, Samuel Rodríguez, Candela Manchón, Macarena Carmona, Sabina Trujillo, Elisabeth Copetudo y Elsa Alvarado; en sub-20, Pablo Olivera, Raúl Martín, Ibai Núñez, Juan Sánchez, Marta Ramírez, Candela Pintado y Esther Cotano; en absoluta, Alexandre Miguel, Daniel Antonio Díaz e Ismael Gordillo; y en máster, Juan Domingo Gómez, Manuel Blanco, Juan Manuel González, Juan Diego Indias, Silvia Benito, Raquel Bautista y Beatriz Capel.

Cooperación transfronteriza

Desde la Federación Extremeña de Atletismo subrayan que esta primera actividad busca “abrir una nueva puerta” a futuras acciones conjuntas a ambos lados de la frontera -en pista, ruta o trail- para ampliar la proyección del atletismo extremeño más allá del ámbito autonómico.