Sportmaking-Inca: La convivencia que ganó al marcador en Cáceres

El pasado fin de semana se vivió en Cáceres mucho más que una serie de partidos de baloncesto. El encuentro de convivencia entre el Club Deportivo Sportmaking y el Club Ciutat d’Inca Bàsquet demostró que, aunque la distancia en kilómetros entre la capital cacereña y la ciudad balear es considerable, ambos clubes están extraordinariamente cerca en lo esencial: una manera de entender el deporte desde los valores, la formación y la convivencia.

Si el Sportmaking ha hecho de su lema, «Entrenamos Baloncesto, competimos en Valores», su seña de identidad, el club balear ha sabido comprender y asumir esta filosofía al cien por cien en cada uno de los seis encuentros disputados. Más allá del marcador, lo verdaderamente relevante fue la actitud compartida: respeto, esfuerzo, compañerismo y reconocimiento al rival.

Aplausos mutuos

Durante los partidos de categorías mini, infantil, cadete, junior y senior, las gradas se llenaron de aplausos que no distinguían colores ni escudos. Se aplaudía el juego colectivo, las canastas de mérito, la intensidad defensiva, el esfuerzo constante y los gestos de deportividad. El aplauso no tenía nombre de club; tenía el baloncesto como lenguaje común. Fue un ambiente donde la convivencia se situó claramente por encima de la competición.

Los equipos baleares, con mayor experiencia y capacidad de juego en algunas categorías, ofrecieron un nivel técnico notable. Sin embargo, el Sportmaking nunca renunció a su empeño competitivo, manteniendo el cien por cien de entrega en cada acción. Cada minuto en pista fue una oportunidad de aprendizaje, confirmando que el verdadero crecimiento deportivo nace del esfuerzo constante y del respeto al rival.

Jugadoras de ambos clubs, antes de uno de los partidos. / Cedida

Visita turística

Más allá del parquet, la experiencia se completó con una apuesta decidida por el turismo deportivo. El club anfitrión organizó una visita al casco antiguo de Cáceres para las familias y acompañantes de la expedición mallorquina, que pudieron descubrir en directo la riqueza histórica y cultural de una ciudad que tantas veces habían visto en imágenes. De esta manera, el baloncesto volvió a convertirse en puente: entre territorios, entre culturas y entre personas.

En un gesto institucional que refuerza este espíritu de unión, el Ayuntamiento de Inca ha tenido un detalle con el Ayuntamiento de Cáceres, recuerdo simbólico de esta visita que será entregado a la Concejalía de Deportes a través del Sportmaking.

«En definitiva, fueron días de buenas sensaciones, actitudes positivas y relaciones humanas fortalecidas. Dos clubes que entienden que el baloncesto no es un fin en sí mismo, sino una herramienta educativa poderosa, capaz de formar personas antes que jugadores», destacan desde el Sportmaking. Un ejemplo inspirador de cómo el deporte, cuando se vive desde los valores, construye comunidad y deja huella.