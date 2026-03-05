Álvaro Pozo: constancia rumbo a la élite del pádel mundial

Álvaro Pozo Marroyo (Cáceres, 25 de mayo de 2007) vive con la maleta medio cerrada y la otra mitad en la pista. Tiene 18 años y ya aparece como número 131 del ranking FIP. Viene de cerrar 2025 como número uno mundial de su categoría y, en febrero, dio un paso que pesa más que una medalla: debutó en Premier Padel jugando la fase previa de la primera cita del año, en Riad. «Increíble», resume. No por la foto, sino por el mensaje: esto va en serio.

Cuando habla de su año perfecto, no empieza por títulos. Empieza por lo que no se ve. «Orgullo» por el esfuerzo y por los sacrificios. Y una idea que repite sin adornos: constancia. «La constancia y el sacrificio de todos los días, que es lo que no se ve», dice. Ese «no se ve» se traduce en una cifra que impresiona: 46-47 torneos en una temporada. Casi siempre fuera de Extremadura. «Es un sacrificio muy grande, tanto para mí como para mi familia».

Su camino también tiene un peaje geográfico. Entrenar en Cáceres (cuenta) no siempre le da el nivel que necesita para seguir subiendo. «Aquí no hay sitios muy de alto nivel…», explica, y por eso toca desplazarse. No solo para competir: para entrenar con gente que le apriete. A esa dificultad le suma la logística: conexiones, trenes, aviones, salir por Sevilla o Madrid, horas que se van antes de tocar una pala. Aun así, lo tiene claro: la clave es la calidad del entrenamiento.

En Riad notó el corte limpio entre promesa y élite. «Otro nivel de intensidad y de orden de juego», describe. Golpes más pulidos, decisiones más rápidas y una exigencia mental sin tregua: «Te vas cinco minutos y te ganan». Ese aprendizaje, más que el resultado, es el souvenir que trajo del primer torneo Premier de la temporada, que no será el último.

Álvaro Pozo. / Cedida

En pista se define con dos palabras: «luchador» y «listo». Luchador, incluso físicamente: «Siempre acabo con una herida por el cuerpo». Y listo por cómo entiende los momentos clave. Para la presión no improvisa: trabaja con psicóloga, rutinas y manías que le centran. También se entrena a depender de sí mismo. Su familia ayuda, claro, pero no quiere «aferrarse» a una persona porque muchas veces viaja solo.

Polivalente en pista

Otra particularidad: juega en los dos lados. Hoy revés, mañana derecha. Eso da recursos, pero también complica cuando cambia de compañero cada torneo. «Se me hace complicado», admite. A veces ni entrenan antes: se conocen por redes sociales y se meten a competir. Ahora, dice, se está enfocando más en la derecha: «La buena derecha está muy demandada».

Mientras suma puntos, estudia Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura. Le encaja porque es práctica y porque puede aplicarla: alimentación, entrenamiento, cerebro. Renuncia a cosas, también. Lo que más le pesa no es perder planes con amigos: «sobre todo la familia». Sus abuelos, por ejemplo, quedan lejos cuando el calendario manda.

Objetivo, ser mejor cada día

Para 2026 no se pone un número como meta. Prefiere otra medida: «buena sensación dentro de la pista». Objetivos que dependan de él: entrenar, mejorar, competir todo lo posible. Queda el capítulo más prosaico y, quizá, más decisivo: el apoyo económico. Pozo está «en búsqueda de patrocinadores» y sabe que venderse no es posar, sino sostener un proyecto. Habla de actitud, de imagen, de ser «sociable», de dar visibilidad en redes. Tiene apoyos (Mefiex, Farmacia Extremadura, Pádel Indoor...) y la etiqueta de deportista de alto rendimiento, que le facilita la vida académica y le empuja en lo mental. Pero el objetivo final, el de verdad, sigue siendo simple y enorme: «ser profesional y vivir algún día del pádel».

El joven jugador de pádel cacereño. / Cedida

Mientras tanto, su mundo se mide en clubs y pistas más que en monumentos. «He estado en Roma… en la pista de pádel», bromea. Conoce ciudades por su moqueta, sus focos y el sonido seco de la pelota contra el cristal. Y en ese atlas peculiar, Cáceres aparece siempre como el punto de partida: el lugar donde empezó a creer y desde donde, ahora, intenta que cada sacrificio tenga recompensa.

Sobre el futuro del deporte tampoco se esconde: cree que el pádel puede ser olímpico. Le basta con mirar fuera: «está creciendo una barbaridad», con países nuevos, dinero y clubes que levantan veinte pistas como quien planta un parque. En ese mapa en expansión, su plan es sencillo: seguir sumando puntos para colarse en más previas Premier y, si cuadra, en alguna cita en España.