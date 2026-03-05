El Badajoz, a por más que la victoria ante el Pueblonuevo

El Badajoz se encuentra ante una nueva oportunidad, una de las más claras en lo que va de año, de recortar distancias con los cuatro primeros clasificados. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila se mide este domingo a las 12.00 en el Nuevo Vivero a un Pueblonuevo colista mientras que Don Benito, Jaraíz, Cabeza del Buey y Moralo disputarán sendos duelos directos.

La escuadra blanquinegra llega al choque tras haber sumado una victoria muy sufrida en su último compromiso. El Montijo puso las cosas muy complicadas a un Badajoz que volvió a disputar una primera mitad muy pobre. Tras el descanso, los cambios de Ávila mejoraron al equipo y pudo adelantarse gracias a Alegría, pero Alfonso Sánchez hizo las tablas poco después.

Cuando el partido entraba en zona delicada, Pavón apareció para hacer el 2-1 y certificar una nueva victoria blanquinegra.

Tras el encuentro, Ávila reconoció que los últimos minutos de su equipo no le gustaron, pero quiso centrarse en el valor de haber logrado la victoria para seguir trabajando en mejorar errores.

Unos errores que tratará de explotar este domingo el Pueblonuevo. Los de las Vegas Bajas llegan al choque en una situación crítica, situados en el último puesto de la tabla clasificatoria con 14 puntos, a seis de la permanencia. Pese a lo difícil de la tarea que tienen por delante, los hombres de Valentín García llegan con la moral alta tras su último duelo. Los rojillos consiguieron imponerse en su campo por 3-2 al Jerez, en un enfrentamiento que resolvieron en los instantes finales. Gracias a esa victoria, el Pueblonuevo sigue manteniendo la fe en conseguir una permanencia que por momentos ha parecido muy lejana.

Jornada de duelos directos

Aunque la primera tarea que tiene por delante el Badajoz es sacar los tres puntos ante el Pueblonuevo para seguir manteniendo la presión sobre sus rivales, la jornada 25 en el Grupo 14 de Tercera Federación trae dos duelos sobre los que los blanquinegros estarán muy atentos.

A las 12.30, el Cabeza del Buey recibe en su campo al Moralo en un choque que medirá al segundo y al cuarto clasificado. Por otro lado, a las 17.00, el Don Benito visita al Jaraíz en otro duelo directo de aspirantes al título, esta vez entre primero y tercero.

Aunque el Badajoz solo puede mirar de reojo lo que pase en estos choques si consigue imponerse al Pueblonuevo, lo cierto es que la oportunidad que se presenta a los blanquinegros es muy atractiva. Pase lo que pase, sus rivales se van a dejar puntos y la victoria de este domingo se convierte en aún más necesaria.